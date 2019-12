Cerca de 240 familias cuentan ya con su ‘Cuarto Adicional’

El director de Desarrollo Social, Víctor Bernal Vargas, encabezó la última entrega de este año en la delegación de Ixtapa, donde otras 21 familias recibieron las llaves de su cuarto dormitorio

En lo que fue la última entrega de ‘Cuartos Adicionales’ de este año, 21 familias de la delegación de Ixtapa, reconocieron el gran interés y preocupación del presidente municipal, Arturo Dávalos Peña, por apoyar a las personas que más lo necesitan.

El director de Desarrollo Social, Víctor Bernal Vargas, fue testigo de estas muestras de agradecimiento por parte de los beneficiarios, al encabezar la entrega de estos apoyos y llegar así a cerca de 240 cuartos dormitorios, de los alrededor de 300 proyectados para este 2019 y priorizados en el Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal (Copplademun).

El funcionario destacó que este programa ha sido posible gracias a las gestiones del alcalde vallartense Arturo Dávalos, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), por un monto de 21 millones 750 mil pesos, en apoyo a las familias de las zonas marginadas que más lo requieren, para evitar el hacinamiento y contribuir a brindarles una mejor calidad de vida.

Entre los beneficiarios de este programa está la señora Ludivina Pelayo Reyes, quien se dijo muy agradecida por este apoyo y muy en especial con el presidente municipal “que se acuerda de los pobres. Este cuartito está muy bien, va a ser para mi mamá; le vamos a hacer una rampita y la voy a bajar para que esté cómoda, ella quiere estar solita. Muchas gracias al presidente municipal y a Víctor Bernal, estoy muy agradecida con todos los que hicieron posible esto, especialmente a ellos”, comentó.

En ese mismo sentido se expresó la señora Deidad Romero Castillón, ambas de la colonia Centro de Ixtapa, quien se mostró “contenta y agradecida” con el presidente. “Dígale que Dios le pague y le multiplique por este regalo tan hermoso que me dio; yo no me esperaba esto, pero Dios me lo ha concedido con la ayuda de él. Dígale que Dios le pague, que Dios le multiplique y que Dios me lo bendiga”, reiteró emocionada.

Pero la emoción le ganó a Cleotilde Ortega Santana, que no pudo contener las lágrimas cuando Víctor Bernal le entregó las llaves de su cuarto. “Quiero darle las gracias a todos, al señor Arturo (Dávalos) y a todo su comité por haberme tomando en cuenta, por este cuartito, más que nada. Muchísimas gracias, la verdad no tengo más palabras, no sé ni qué decir, pero mil gracias, que Dios me los llene de bendiciones a todos, y por supuesto a ustedes también. Este cuartito es para una de mis hijas, que es mamá soltera, es para ella y mi nietecito”.

El señor Leopoldo Villalvazo Rodríguez, con más de 40 años mesero, ya jubilado, recibió las llaves de su ‘Cuarto Adicional’ y reconoció el gran apoyo del alcalde Arturo Dávalos a las personas que más lo necesitan. “Le doy las gracias a nuestro presidente y a toda la comitiva que nos han apoyado con este cuartito dormitorio. Tengo una niña que ya se enamoró del cuartito, quiere ir a traer vitropiso para estar más confortable; es viuda, se le murió su esposo, ya le voy a avisar que me lo entregaron”.

Y además subrayó: “En muchas décadas, 50 o 60 años, no habíamos tenido un presidente que se levanta de su silla presidencial para salir a las colonias marginadas, los pueblos que están un poco olvidados, pero con el apoyo de él en estos dos trienios ha avanzado bastante, aquí ha hecho mucho por Ixtapa, y falta mucho por hacer, se han hecho calles, se está trabajando en el bacheo, y eso nos conforta, nos da alegría y mucho gusto de que tengamos el apoyo real del ingeniero Arturo Dávalos”.

Isabel Rodríguez Cortés y María Paula Méndez Arrona, tampoco pudieron ocultar la emoción al recibir las llaves de su cuarto adicional, quienes hoy ya duermen más cómodas y sus hijos no estarán más expuestos a sufrir alguna enfermedad por las condiciones climáticas adversas que se presenta en estas épocas.