Tolera Ayuntamiento Corrupción en Seguridad Pública de Bahía de Banderas

Sin director desde hace varios meses, el encargado de despacho de Seguridad Pública de Bahía de Banderas, Nayarit, permite que supervisores de sector cobren a desarrollos habitacionales por vigilancia la cantidad de 10 mil pesos por quincena, por supuesto, las unidades y patrulleros se concentran en esa zona

Por Paty Aguilar

La Dirección de Seguridad Pública de Bahía de Banderas, Nayarit, que sigue acéfala debido a que el alcalde, Jaime Cuevas, se ha obstinado a no nombrar a un director, no se sabe sus motivos y tampoco el Cabildo de este X Ayuntamiento se lo ha exigido, esta dependencia municipal se ha convertido en un negocio particular donde algunos supervisores están recibiendo pagos quincenales de 10 mil pesos por brindar seguridad a desarrollos habitacionales que tienen servicio de seguridad privada y la administración de estas empresas de seguridad con simples recibos justifican la salida de este dinero que por supuesto no es contable, para pagar a dichos supervisores.

Según aseguran quienes tienen conocimiento de esto, por supuesto varios policías que no están de acuerdo en lo que está ocurriendo, se trata de las patrullas que comandan los supervisores “Los halcones” que conducen la unidad S-151; Los halcones es la clave de estos supervisores asignados a Bucerías, Mezcales, San Vicente y hasta supervisan también en Aguamilpa y Bucerías.

Según los recibos de pago, están en este negocio con recursos públicos los supervisores, Esteban Reyes Orozco y José Guadalupe Acosta Navidad, pero hay otro implicado que no ponemos su nombre porque no aparece en los recibos, sin embargo, lo señalan como parte de este negocio.

Lo anterior esta estrictamente prohibido porque no pueden brindar servicio armado a particulares por lo que estarían haciendo mal uso de las armas y estarían afectando la licencia de portación de armas del estado porque esta licencia no se le otorga al municipio, según lo establece el articulo 31 fracción 1 de La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que a la letra dice: Las licencias de portación de armas podrán cancelarse sin perjuicio de aplicar sin perjuicio de aplicar las sanciones que procedan, en los siguientes casos:

1.- Cuando sus poseedores hagan mal uso de las armas o de las licencias.

En este caso, quienes reportan estos hechos señalan que el encargado de despacho de la Dirección de Seguridad Pública, Vicente Martínez Castro, tiene conocimiento de los hechos, por lo que le piden al alcalde, Jaime Alonso Cuevas Tello, ponga orden dentro de esta dependencia municipal donde los elementos están sin rumbo, pero de manera particular o de grupo hacen este tipo de actividades estrictamente prohibidas.

Cabe mencionar que esta información ya se encuentra ante las autoridades correspondientes a nivel estatal y se espera que pronto se realice una investigación a fondo sobre este asunto ante la falta de atención por parte del alcalde y del cabildo del X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.