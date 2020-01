LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García

LAS CABAÑUELAS O EL FRENTE FRÍO



HOLA AMIGOS, SÍNDICOS, REGIDORES, PRESIDENTES, DIPUTADOS, FUNCIONARIOS, POLÍTICOS Y CONCIUDADANOS. Pues ya Iniciamos el año llamado 20-20, algunos preguntarán porque 20-20 ahí son 40, pero si 2020 es igual, lo bueno es que llegamos y el 19 nos trajo buenas siempre con la Pila Cargada, aunque hubo algunas situaciones adversas por la Gente Tóxica, aun así ya Iniciamos con la Pila Súper Recargada y a darle………LAS CABAÑUELAS O EL FRENTE FRÍO DURANTE. Los primeros días nos trajo unas incesantes lluvias, vientos, inundaciones, congelamiento de Ríos, pozos y hasta Granizo, lo que tendrán obligó a que varios Presidentes Municipales de Bahía Jaime Cuevas Tello, de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, al de Tecuala y de Huajicori para extremar precauciones y cerrar varios puentes para evitar una desgracia, por la simple razón sencilla razón de que, se vinieron los aguaceros DAÑANDO a mucha Gente y sus sembradíos ASÍ como BENEFICIANDO a otros tantos, lo Bueno dentro de lo malo es que, YA hoy Viernes amanecerá completamente Soleado todo el Estado……….. AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES. Exhortaron a todos para que NO hicieran Disparos al Aire, sin embargo ESTO no tuvo el Eco ni la respuesta de la mayoría de los que bajo el influjo del Alcohol, Drogas o Estado de ánimo, pues ráfagas, tiro por tiro, las Carabinas, Rifles AK-47 conocidos como Cuernos de Chivo y otras armas de distintos calibres vomitaron fuego y el olor a pólvora se esparció por la mayoría del Territorio CORA, HUICHOL, TEPEHUANO Y MEXICANERO, en lugares exclusivos, Humildes, Zona Centro, Turístico y Serrana, ni modo NO hicieron caso, preguntaremos SI, se detuvieron a personas muy irresponsables y que les valió una pura y dos con sal, poniendo en riesgo a su propia familia, la de los demás y ellos mismos………. PLÁSTICO FUERA DE CIRCULACIÓN? Para nada, pues en varias tiendas de autoservicio, se hicieron los que NO, supieron o quisieron sacar lo más que pudieran deshacerse del material tóxico y peligroso para nuestro medio ambiente, de la Flora, Fauna y más, PERO por ejemplo el envase de los jugos Lala, 18 hermanos, Sello Rojo, Jumex, Herdez entre otros muchos productos más, hasta cuándo y la forma de hacerlos que compren popotes, cucharadas, tenedores, vasos entre otros biodegradables, esperemos que pronto porque radica el problema en todos los plásticos o no?……… CIOLA ARÉVALO CONVIVIRÁ HOY. Con sus amigos de la Prensa Bahiabanderense, que trabajan para diferentes medios de comunicación, aunque muchos simulan pues no escriben ni en la pared de su baño, otros hasta ayudantes traen, los más cercanos a trabajar son los de Ocasión de ninguna manera de Convicción, pero bueno seguramente que ahí van a estar y como siempre hablando y poniendo mal a los que verdaderamente buscan a plasman la información, provecho y que disfruten las mieles que da el verdadero periodismo………. DIPUTADOS SESIONARAN. Hoy Viernes la Permanente se dio cita para ver algunos pendientes del 19 y los aterrizarán este 20 y pues se acabó el asueto para entrar de lleno a cumplir con las obligaciones.