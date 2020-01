LA VOZ DE LA BAHÍA Y MAS

Por: Ramón Álvarez García

En 4

JAIME CUEVAS TELLO INICIA TRABAJANDO Y ACORDANDO. Sin ninguna tregua y como debe ser el Presidente Municipal de Bahía se reunió con Niños, Conciudadanos, Síndico y Regidores, Funcionarios de su Administración para efectuar lo necesario en este año llamado 20-20, donde se sabe la aplicación de los recursos será de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS, lo cual es una cantidad enorme lo que hace que se vengan cosas Bien y de Buenas, para la Obra Pública, Programas Sociales y otros beneficios para la población en General, así pues con el pie derecho en Bahía……….CIOLA ARÉVALO CONVIVIÓ CON PERIODISTAS. De una manera clara, correcta en camaradería, La Empresaria-Politica, tuvo un gesto de reunirse con los Chicos de la Prensa de Bahía y Puerto Vallarta, entre los que se hicieron presentes y los ausentes CIOLA dejó en claro que a todos y cada uno son reconocidos por su labor y diversas formas de dar a conocer la noticia en sus diferentes medios y modalidades, lo cierto es que el GESTO se agradece y se puntualiza en esta SEÑORA que tuve el gusto de conocerle su trato, su diálogo y su atención hacia su servidor ha sido de respeto y apoyo lo que le hice saber al tomar la palabra y lo REPITO Bahía y su Gente mi Reconocimiento a la Ciudadanía, Políticos, Empresarios y Compañeros, el Buffet de distintas preparación en los alimentos, Yogurt, Frutas, Café, Aguas de sabor, Lengua en Salsa Verde, Carne Ranchera, Omelet, Tortilla del comal al paladar y distintas preparaciones para degustar tienen que ir para darse un buen Desayuno, GRACIAS SEÑORA CIOLA………LA PGR EN BAHÍA DE ASUETO. Nada pasa, Nada Hace, Sólo Nadar de Muertito, los Elementos, Agentes del Ministerio Público Federal, los Encargados de La Plaza en Bahía, se observan en sus placosos vehículos con vidrios polarizados, pasarse los semáforos en luz roja, dando vueltas en U donde les pega en gana tan sólo prenden las sirenas, códigos y YA son dueños de calles, avenidas y carreteras, NO hay ningún Operativo de detenciones del Delito Federal todo sin novedad, así se la llevan los de la PGR en Bahía, muy placentera esa responsabilidad, percepciones bien remuneradas, vehículos, gasolina, viáticos, credencial, armamento y equipos de comunicación para que anden a toda máquina……… HÉCTOR PANIAGUA. Político que mantiene cierta Estructura Política por San Juan de Abajo y otras poblaciones, quien fuera Presidente Municipal de Bahía, Titular del Seplan y aspirante a Diputado Federal, habla centrado de lo que se puede hacer en cuestión de que Bahía siga siendo un bastión importante en Nayarit, las Alianzas lo bueno que traen y también lo que puede ocasionar llevar al Poder para luego ser traicionados, la Unión que se puede realizar para que la aplicación de los recursos públicos, en favor de la ciudadanía, los pro y contras del que se lanza y no lo logra, la falta de compromiso y conocimiento de control de sí mismos para no caer en duro por creer que será algo de toda la vida, el que haya tanta incertidumbre y molestia en los grupos actuantes y actuales, un sin fin de cabos sueltos que no deberían estar, DE este tema y más por hacer PANIAGUA como muchos le conocen sabe, conoce y puede ser factible llegando el momento……… DIPUTADAS FEDERALES NI SUS LUCES. Sinceramente que mal quedaron las Legisladoras, que anduvieron pidiendo el voto de confianza en donde por ser MUJERES no fallarian exclamaban con palabras salidas de su aspiración para llegar al cargo, HOY a casi Dos Años, se les olvidó la humildad mostrada en campaña y la Soberbia, Altanería e Irresponsabilidad hizo presa de MIRTA VILLALBA Y CARMINA REGALADO, les sacan la vuelta a quienes les hicieron llegar a la Cámara, prometen se comprometen y NO cumplen TODAVÍA tendrán cara de volver a pedir el voto de nuevo? Se preguntan los habitantes de Bahía.