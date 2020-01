LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



EL VERDADERO PATRÓN ES EL PUEBLO!

Vaya manera de puntualizar una la vez enviar un mensaje subliminal para todos aquellos que, se sienten intocables y NO atienden sus respectivas obligaciones en sus diferentes áreas, tanto Empleados como Encargados de ciertas y cuáles Dependencias del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, ésta frase clara y directa, no debe haber ninguna duda, Jaime Cuevas Tello, lo dijo y lo repitió en el sentido de trabajan en favor del Pueblo o se irán despidiendo de su Trabajo………. REGIDORES CONFORMAN SUS GRUPOS POLÍTICOS. Se había escrito dicho y se está haciendo, la Grilla en grande en Bahía muestra cada día que, ya le ganó a Santiago Ixcuintla, porque anteriormente ERA, donde se definía quien o quienes se aventarían al ruedo de los diversos cargos PERO en Bahía creciendo a pasos agigantados GANÓ el lugar y no son las Estructuras de Grandes, sino que inician los pequeños y para tal efecto FABIÁN MEDINA encabeza un movimiento en San Juan de Abajo, con Los Chicos Malos, lo cual ha logrado concentrar las aspiraciones en varios de sus vecinos, teniendo el cargo de Regidor del Ayuntamiento Bahiabanderense………. RICARDO GUERRA ABSUELTO. Y a trabajar desde ayer, por lo que muchos mandos pusieron sus Barbas a Remojar, pues varios de los que han pasado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal NO, han dado los resultados esperados, veremos si con el fortalecido apoyo del Jefe del Gobierno de Bahía, hace los enroques que en verdad respondan a frenar la delincuencia que está desatada, robando a Casas Habitación con toda la Impunidad, a tal grado que se hasta parecía haber cierta complicidad con los uniformados…….. HÉCTOR SANTANA, OMAR REYNOSO, Dos que han participado en la búsqueda de la Presidencia Municipal de Bahía el primero llegó a la cúspide y participó en Campaña, recorrió el territorio de Bahía y estuvo en las boletas sin embargo Perdió, el Segundo tan sólo en su aspiración recorrió asiduamente todos y cada uno de los poblados en Costa, Sierra y Centro, sin embargo también corrió la suerte de Santana HOY, de igual manera quieren llegar y YA empiezan a moverse para llegado el momento entrarle de lleno………. LA UAN EN EL OJO DEL HURACÁN. Hizo Millonarios a muchos que han sido «Líderes» de los Maestros, Estudiantes y Trabajadores, los que cada uno por su lado fueron mermando su Economía al grado tal de ACABARLA y todavía se atreven a darse Golpes de pecho y echarse la culpa uno a otro, muchas opiniones y dimes cuando para todos es conocido los grandes desvíos de los dineros que para «Becar» a » Cerebros» que en nada han servido a la Universidad Autónoma de Nayarit, o sigan qué beneficios le trajeron a la Máxima Casa de Estudios, al contrario regresaron con Maestría, Doctorado y AHÍ siguieron acomodados y percibiendo sueldos de hasta Doscientos Mil Pesos, ESTO entre muchas cosas que los mismos Universitarios se Aprovecharon y Ahora se están Lamentando o refútenme!!