Contralínea

Por Francisco Javier Villa

Errores, Tras Errores

Es entendible que ser el presidente municipal no es sinónimo de ser perfecto, que depende de muchas cosas y de personas que mantienen a su lado, en donde sus colaboradores cometen yerros que lo dejan mal parado y que a pesar de sus esfuerzos algunas cosas no salen bien.

Ignoro quienes sean sus asesores, pero el doctor Jaime Cuevas Tello no las ha tenido todas consigo, ha transitado en este pasado fin de año y el inicio de este en una serie de decisiones en donde el cabildo en pleno ha sido pieza fundamental para que las cosas se hagan, puesto que no hay nada, ni nadie que le haga ver que las cosas no son como las plantea o tal vez sus viajes a Europa, al continente asiático y recientemente a Canadá no le han mostrado el camino por donde pueda transitar de una manera más segura y con pasos firmes.

El presupuesto de egresos para este 2020 nos mostraba que la administración caminaba dentro de los parámetros económicos definitivos para aliviar la tensión de la enorme deuda que le habían heredado sus antecesores y que cada vez aminoraba en el gasto público dicho pago, es por eso que nadie se imaginaba que como regalo de reyes solicitara la separación del cargo a Carlos Virgen Fletes y que propusiera a la contadora general como su sucesora, pero eso no es el meollo del asunto, y la verdad tal vez las cosas se detendrán un poquito, pero sabemos que la elegida tiene una enorme experiencia en estos menesteres de las cuentas y los números, posiblemente el “Chico Malo” de San Juan de Abajo tendrá menos estrés con el enroque a la dirección de Bienestar social, en donde hay mucha chamba también, pero sin estar pensando en pagos y más pagos a proveedores, pagos de intereses y cobros a tanto moroso que existe, a la vez separar del cargo a la directora de Turismo y colocar al suplente de seguro habrá mejoría en su promoción turística a la Riviera Nayarit por parte del municipio, de la misma manera regresarle la dirección de seguridad pública a Ricardo Guerra Sánchez fue un acto que muchos esperábamos.

Este año será definitivo para el galeno de San José del Valle, ya que quiere continuar avante en su carrera dentro de la política, muchos ya lo consideran viable para aspirar a llegar ser gobernador de Nayarit, razones de mucho peso y la fortaleza que tiene como buen candidato ha hecho voltear a la clase política para Bahía de Banderas puesto que en este lado “se han hecho las cosas bien y de buenas”, superando en mucho a los otrora poderosos como Santiago Ixcuintla, Compostela y Tepic, quienes tienen una vez más gente que aspira a ser el ejecutivo del estado, pero para muchos consideran justo que Bahía de Banderas ya tenga “su gallo” a ser el nuevo gobernador, aunque todo dependa de las estructuras, de los grupos y de las negociaciones, aunque dicen que ya tiene parte del camino andado, pues Jaime Cuevas Tello tiene el carisma y las ganas de hacer más por Nayarit, aunque todavía le faltara ganar las elecciones del primer domingo de Julio en el 2021, pues enfrentará a muchos “Toros pesados” y hasta dicen que algunas mujeres como Cora Cecilia Pinedo, Martha Elena García y hombres como Miguel Ángel Navarro, Manuel Cota, Nayar Mayorquin y Leopoldo Domínguez, también andan en las mismas, en este 2020 Cuevas Tello deberá solicitar licencia como alcalde y afinar su estructura político electoral dentro y fuera de Bahía de Banderas.

Pero mejor hablemos de otro error que ha pasado en nuestro entorno deportivo, ya que el año pasado se hizo mucha alharaca de la llegada de la Segunda División del fútbol Premier a San José del Valle, solo que los promotores no dieron el ancho y la situación está de lo más álgida y negra para el Atlético Bahía, quienes ahora ni son atléticos, y ni son de Bahía, dicen los que saben que están a punto de ser desafiliados, pues aparte de no pagarle a los jugadores, ni siquiera pagan arbitrajes y cuotas, mucho menos se ponen a pintar el campo de juego los días que juegan como locales, razón por la que la decepción es tal que es mejor que se vayan con “su música a otra parte”.

Durante la primera vuelta perdieron algunos partidos de manera administrativa. Unos por no saldar deudas. Y otros por la forma ridícula de no tener pintado el terreno de juego.

Este fin de semana arranca la segunda vuelta, y la rama ha notificado que el duelo entre Atlético Bahía y Reinosa, a jugarse el 12 de enero en la unidad deportiva de San José del Valle, ha sido suspendido a nivel nacional ya hay información, tal y como lo pública el diario deportivo Récord, en donde David Medrano Félix, experto analista y quien cuenta con información de primera mano, señala que el fantasma de la desafiliación ronda en la directiva de los equipos Murciélagos y Atlético Bahía.

Agradezco a la Síndico Irma Ramírez la invitación que nos hizo a departir y compartir con ella y mis colegas a desayuno en un ambiente de camaradería en San José del Valle, nos la pasamos a gusto con ella y su esposo.