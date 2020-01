Riviera Nayarit entre los 24 destinos más recomendables del mundo para viajar en 2020

Bloomberg Pursuits propone lugares inspiradores que serán particularmente atractivos este año, entre los que destacan el “Lujo y Naturaleza” del Tesoro del Pacífico Mexicano.

Bloomberg, la plataforma de noticias líder mundial en datos comerciales y financieros, ha incluido a la Riviera Nayarit en una exclusiva lista de 24 lugares inspiradores y particularmente atractivos en el mundo para viajar este 2020.

En su sección “Pursuits”, Bloomberg publica una fotografía de la Playa del Amor, ícono turístico de la Riviera Nayarit, además de un extenso artículo en el que cataloga a este destino como el “próximo lugar de vacaciones de México”, destacando su costa tranquila y su selva verde, el lujo de Punta Mita y sus hoteles emblemáticos The St. Regis y Four Seasons, así como las inversiones en puerta.

Bloomberg hace un comparativo de El Tesoro del Pacífico Mexicano con Los Cabos, BCS, de sus similitudes y diferencias: “En lugar de costas escarpadas y paisajes desérticos, Riviera Nayarit tiene 200 millas de costa tranquila y selva verde (…) Cabo y Riviera Nayarit eventualmente tendrán una cosa en común: hoteles de todas las marcas de lujo imaginables, incluidas Rosewood y Auberge. Conrad abre primero, en mayo, con siete restaurantes y un baño de vapor mexicano, o temazcal; junio ​​dará la bienvenida a One & Only con un club de polo y una tirolesa”.

Destaca, asimismo, atractivos como el avistamiento de ballenas jorobadas y la temporada de tortugas marinas, así como datos exclusivos de tarifas de hoteles y más información utilitaria proporcionada por expertos en viajes.

Aquí puedes leer el reportaje: https://bloom.bg/2FBrGXa

Por otro lado, Riviera Nayarit aparece en un reportaje publicado el 31 de diciembre de 2019 en la plataforma en línea Travel Weekly México, denominado “Cinco lugares por conocer en México en 2020” (Five places to know in Mexico in 2020).

En el artículo la periodista de viajes Meagan Drillinger menciona que los “(Destinos) Favoritos probados seguirán dominando la escena turística de México en el nuevo año, resaltando los cambios, aperturas y nuevas inversiones en los destinos”. Los desarrollos Mandarina y Costa Canuva están incluidos en estas aperturas, así como la millonaria inversión que realizarán cadenas hoteleras como One & Only, Rosewood, Ritz-Carlton y Fairmont en los desarrollos ya mencionados.

Aquí la publicación: https://bit.ly/35E3A8S

Es importante mencionar que esta serie de publicaciones son resultado de la gira de medios que la OVC de Riviera Nayarit realizó en agosto de 2018 por seis importantes ciudades de Estados Unidos.