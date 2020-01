LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



JAIME CUEVAS INAUGURA OTRA OBRA

Sin duda alguna el Galeno no quita ni cambia su rumbo, al seguir con la misma tónica de hacer lo que la gente pide para su mejor hábitat, Ahora fue en Mezcales con una calle la cual cada que llovía se hacía intransitable Gracias a la gestión u coordinación de la Regidora Margarita Ramírez con el Presidente Cuevas, se logró ésta importante vía de comunicación con nueva tubería, de Agua Potable, Drenaje y con Pavimento, así como con señalamientos y Luz Pública del nuevo siglo……..IMSS-IMSSSEGURO. Aguas se hace un riesgo latente por la simple y sencilla razón de que, muchas personas van a recibir atención médica ya sea por consulta o urgencias, sin embargo ello se ha convertido en un peligro ya que hay bastantes virus desconocidos ocasionando lagrimeo, lagañas en los ojos, tos gripa, náuseas, dolor de cabeza e infecciones estomacales y para quitarse de problemas médicos y enfermeras diagnostican Dengue o Zika, para que se vayan a sus casas, logrando con ello evadir el problema, cuando no pueden la gente se muere fue por algo desconocido» o paro cardíaco y tan, tan érase un vivo que falleció, ASÍ que por favor NO, esté en un Seguro Inseguro por su Salud…….NULA SEGURIDAD PÚBLICA Y ACTOS DELICTIVOS EN FISCALÍA. Los eventos que son una prueba palpable donde nuestros encargados de proporcionar confianza y cuidar de Las Familias y Bienes de los Nayaritas, es el ahora Sí ATENTADO de Rodrigo González Barrios y la Bestial forma de actuar de los elementos que tripulan un vehículo blanco Ford Focus con Siglas de La Fiscalía a cargo de Petronilo Díaz Ponce, quienes les da por Amedrentar, Perseguir, Detener, Esposar y Ponerle la Pistola en la Frente a MENORES DE EDAD, Muchos Padres de Familia han sido Blanco Fácil de estos DELINCUENTES con Charola, Vehículo y Armas Oficiales, para cometer éstos actos tan deplorables y despreciables de éstas Bestias con Poder, caso reciente hace Dos Días persiguieron a un menor de 13 años que tripulan una moto, que lo toparon por la Avenida del Ejército y Calle Malpaso en la Colonia Electricistas, ahí se le abalanzaron todos los que iban en tres camionetas de Seguridad Pública Estatal y los del sedán lo tumbaron al suelo, lo esculcaron al estilo florido de mentadas de madre y preguntas estúpidas,» Ya te cargó la Ver..Chingaste a tu Madr.. Me Vale Madr. Que seas menor de edad es mi palabra contra la tuya, lo subieron a una patrulla y se lo llevaron a la Fiscalía, le tomaron fotos, le quitaron la Moto y se lo llevaron a las instalaciones de la Policía Municipal, bajo el pretexto de que estaba orinando en la vía pública, los padres tienen derecho a interponer la DENUNCIA CORRESPONDIENTE, Pues no tuvieron porque ilegalmente privarlo de su Libertad, Abuso Policiaco, Amenazas a su integridad física y Delito Fabricado incluso Uso Indebido de Funciones porque de ser cierto NO, tenían porque detenerlo, si la moto no traía placas hablarle a Tránsito, si estaba Orinando igual a la Policía Municipal, pero sus sesudas investigaciones y sentido común valió Madre. Y optaron por llevarse la moderna moto al corralón y enviar a un Menor a la cárcel aún a sabiendas de ello, con éstas Bestias Uniformadas, queda en tela de duda la capacidad del Fiscal Petronilo Díaz Ponce y del Secretario de Seguridad Pública Estatal Jorge Benito, quienes señalan y critican a Edgar Veytia y Ellos están PEOR, menudo problema les espera si los Padres de Familia les ponen respectiva DENUNCIA……. OLGA SANDOVAL DE TAPIA Y VICTOR SALVATIERRA. Presidente del Partido Revolucionario Institucional PRI en Bahía de Banderas y Secretario General, se presentaron oficialmente durante una visita de cortesía al Petista Presidente Municipal de Bahía de Banderas Doctor Jaime Cuevas Tello, para llevar una coordinación entre el Partido y la Máxima Autoridad de éste lugar llamado Mar de Oportunidades, lo que generará una tendencia en un puente para la gestión de los Simpatizantes y Miembros Activos del PRI, pues el Pueblo es primero antes que las desavenencias y distingo de Partidos y Colores, es lo que se busca no un sometimiento pero sí una relación con vista a qué los asuntos de los Priístas de Bahía de Banderas se tenga un liderazgo real, de diálogo y respeto con la Autoridad, asumió la Líder Olga Sandoval de Tapia……… CAMBIOS DE MANDO Y CERO COMPROMISOS. Tenemos que darle un giro total a la Seguridad Pública en Bahía, porque para eso nos pusieron a trabajar e iniciamos con la rotación y Cambios en los mandos, aunque sabemos que provocamos molestias, pisamos compromisos, Pero la indicación fue clara del Presidente, debemos establecer la forma de vigilar, de tener presencia que los patrulleros no se anden paseando en los vehículos, que se bajen y caminen que interactúen con la gente, con las autoridades de las zonas Turística, Sierra y Centro, las patrullas en lugares que no cubrían y que circulen si es posible a vuelta de rueda para verificar que haya orden, así pues en una primera etapa se van dando los nuevos lineamientos para una mejor y más policía cercana a la gente en contra de la Delincuencia en Bahía de Banderas.