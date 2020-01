LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



MORENA SE DEMORONA?

Seguramente que a los que se sienten amos y propietarios de éste grupo Político o Partido, las cosas internamente se descomponen y se caen en pedazos, los Pleitos, Diferencias y Discrepancias están ACABANDO, con el que llegó a base de 3O Millones de votantes y que incluso llegaron a soñar que los CIEN MILLONES DE MEXICANOS estarían de acuerdo a las acciones y formas de Gobernar, al igual el estar descargando todo a su favor estigmatizado a sus oponentes con descalificaciones y señalamientos de CORRUPTOS, mientras por otro lado la Simulación de ser un Cambio pretendieron hacer que mediante el Abuso se gestó en Morena……QUITAR PLIRINOMINALES Y DESAPARECER INSTITUTOS Y PODERES. Caso concreto YEIDCKOL quién acérrima incitadora de ello muy aplaudido por cierto en su grupo y simpatizantes, Pero hasta que ella termine su periodo como Diputada Federal, Ahora al ser desbancada como Dirigente Nacional o Líder de Morena, ahora dice que la Elección Mediante Asamblea NO, es legal porque el INE en sus lineamientos ha establecido que no puede son válidas las decisiones de los resultados donde llega Alfonso Ramírez o SEA, con éstas actitudes muestran lo Convenencieros y Oportunistas, así como el Encapricharse al grado tal de aceptar que NO es bien vista mucho menos aceptada crítico a los tricolores que la ciudadanía los detestaba y ELLA NO acepta que le pasó lo mismo……. EN POCO MENOS DE DOS AÑOS. Todo se les está Revirtiendo al grado tal de que están DIVIDIDOS, mientras sus acérrimos enemigos NO han ocupado echarles tanto señalamientos pues MORENA se está acabando sólo pues los Panistas duraron 12 Años con la Presidencia De La República Mexicana, el PRI cuando menos obtuvo o retuvo por 10 veces la Presidencia de nuestro País, entonces MORENA SE DEMORONA? Ustedes Analizan, Hablen y Digan porque esto así está actualmente……..LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BAHÍA SEMI-SOLA. Efectivamente nos dimos una vuelta por oficinas de Funcionarios y Regidores, donde pocos servidores públicos y representantes sociales se encontraban por ejemplo Regidores alcance a saludar fue a Pepe Castañera que estaba en su SUB Kia de modelo reciente y Zura quién estaba platicando con un Policía de Oromapas y donde se dirigía a hacer unas gestiones, bueno ni los Trabajadores de CARLOS VIRGEN Y RICARDO DEL REAL estaban en sus oficinas o sea muy triste muy tranquila la Presidencia sin movimiento y las principales arterias viales TAPADAS por los Juegos Mecánicos y El Tianguis todo un CAOS y un Inicio de Semana pasivo a ver hoy Martes……. GLORIA NUÑEZ DESESPERADA. Al darse cuenta que con saliva y dos que tres que le echan porras en el Facebook NO es suficiente para rasguñar al menos su calenturienta idea de llegar a la Terna de las que quieren ser GOBERNANTES en la próxima, COSA muy lejana para la chaparrita que sólo se ha enriquecido al amparo del poder con amenazas y golpeando a sus conciudadanos, le dio por apoyar a unos cuantos campesinos quienes le agarraron los 20 litros de Diésel que les dio y aunque con ello pretendió «comprometerlos y comprarlos muchos dijeron a poco ésta cree que con esto le vamos a dar el voto qué tameme está» o sea tan lista que es los listos fueron otros.