Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

La reforma a la Ley Orgánica de la UAN, provocó reacciones en contra de todas las Universidades del País; al unísono señalan que se viola la autonomía y eso da pie para que las autoridades rectorales de nuestra alma mater, en alianza con los tres sectores, SETUAN, SPAUAN y FEUAN, ocurran al Congreso Estatal, donde logran que en breve, se realicen foros con el propósito de analizar el contenido de la reforma, la que probablemente sea modificada. Mientras tanto está desatada una campaña de linchamiento en contra sobre todo del dirigente Luis Manuel Hernández Escobedo, el famoso Pelón, el cual lleva dirigiendo al sindicato mayoritario, poco mas de 30 años. Se ha venido reeligiendo sin problemas, pero anuncia que dentro de cinco meses, el próximo 28 de junio, buscará otro periodo POR ACLAMACIÓN, nomás para que la sociedad compruebe que tiene absoluto control entre sus representados. También Águeda Galicia Jiménez, lideresa del SUTSEM, puede presumir algo parecido, sus enemigos sin embargo, insisten que ambos se abran a procesos democráticos para elegir dirigencias, cosa que parece imposible y hasta ocioso, dado que no hay en las dos organizaciones sindicales, ningún contrincante que les pudiera quitar el poder que detentan. En el SETUAN, corre la especie de que Milton Romero, el vigilante millonetas que le prestó a Juan López Salazar para pagar la nómina, se anda moviendo con la idea de provocar la caída violenta del Pelón Hernández Escobedo; en el caso de Águeda, no existe nadie que le haga contrapeso, en virtud de que expulsó del SUTSEM, a quienes le hacían ruido por medio del SUTSEN, sindicato charro creado bajo los auspicios de Edgar Veitia y Roberto Sandoval Castañeda. Sin ser adivino, es probable que las dos organizaciones sindicales de que hablamos, tengan pensado hacer un alto en el camino, para que lleguen al máximo cargo gente de ellos mismos y luego de un tiempo no muy lejano, volver con renovados bríos. Ha pasado en el SUTSEM mas no en el SETUAN, que por el momento seguirá sosteniendo a Luis Manuel Hernández Escobedo, un dirigente que podrá tener defectos en su vida personal, lo que no le ha impedido salir airoso de situaciones muy difíciles y que ha sido artífice del triunfo electoral en Tepic, del alcalde perredista Javier Castellón Fonseca, polémico ex rector de la UAN quien aceptó hace unos días a través de su secretario del ayuntamiento René Herrera, tener en la nómina a 23 personas que cobran de igual manera en la Universidad. En un rasgo muy marcado se parecen Águeda y Luis Manuel, los dos se han ganado el cariño y el respaldo mayoritario de los trabajadores; las bases saben que sus dirigentes no les fallarán en cualquier circunstancia, como sea y contra quien sea. Las dos organizaciones cuentan con espacios dignos para beneficio de sus agremiados, destacando el rubro de los préstamos al que pueden acceder en el momento que lo necesiten, con intereses bajísimos. Todo conseguido a través de una lucha sindical que desde luego ha contado con el respaldo de la parte patronal, lo que no significa entreguismo sino coordinación de esfuerzos para obtener mejores resultados. Todavía hasta Ney, el gobierno apoyó sin reservas a la gente que trabaja, iniciando desde Roberto Sandoval, un periodo de relaciones laborales adversas al conjunto de los trabajadores. Pero existen justificadas esperanzas de que pudiera cambiar la situación dentro de dos años, cuando los ciudadanos voten por un gobernador para un periodo de seis años, el que sin temor a equivocarme, puede ser el Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero o Layin Ramírez Villanueva; Navarro tiene valor para decir que sigue siendo priista, posición que acarrea simpatías entre la población, en virtud de que salvo pocos gobiernos estatales, la inmensa mayoría de gobierno emanados del tricolor, apoyó al pueblo de manera extraordinaria; Layin promete derrochar las arcas del gobierno para apoyar a los pobres en todo lo que ocupen y eso le permitió quedar en tercer lugar en la elección local pasada…PALESTRAZO: cosa que los demás aspirantes no creen, pero yo como siempre, se lo dejo al tiempo que todo lo cura.