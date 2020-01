LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García

LA VENTA DEL AVIÓN PRESIDENCIAL

Una Ocurrencia más o una vía más para hacerse de Recursos El Gobierno Federal, AUNQUE, a ciencia cierta no se sabe SI ya lo pagaron, si es propiedad del País o lo venden para pagarlo, o para quitarse el gasto de Mantenimiento, si se puso a consideración de quién o sólo porque amaneció YA se pone a la venta y YA, ni hubo ningún acuerdo entre Diputados o Senadores PERO la cuestión es que ya habrá un Sorteo mayor para el 5 de Mayo de acuerdo al sorteo de la Lotería Nacional, el ganador tendrá que pagar millonarias sumas de dinero para poderlo tener vía impuestos que la Regente de la Ciudad de México dijo NO se cobrará, sin embargo ella es la encargada de solucionar el pago luego tenemos que también se tendría que pagar el hangar para tenerlo unos días ahí, el mantenimiento de la nave y ponerla en óptimas condiciones para ser utilizado, el costo por cachito de lotería será supuestamente de 500 pesos, YO lo voy a comprar como Mexicano y NO me lo voy a sacar, ojalá y Mejor lo vendieran en los 25 Mil Millones de Dólares que le ofreció el Ruso pero bueno, veremos si esto resulta más productivo rifarlo…… DIPUTADOS EN SESIÓN HOY. Sostendrán reunión previa para la Iniciativa de Deporte para la Red de Jóvenes en Política, sin duda alguna la inclusión de éste sector es muy importante para que la sociedad tenga más y mejores aspectos relacionados en el Siglo XX1, posteriormente los Legisladores encabezados por el Doctor Leopoldo Domínguez González, Presidente del Congreso Local, por lo que habrá distintas opiniones, análisis y por supuesto nuevas Leyes en beneficio de todos los Nayaritas……… ADÁN CASAS Y LOS CENTROS DE SALUD. Algo que llama la atención es la Institucionalidad con la que se conduce el Diputado que es oriundo de Santa María del Oro, donde ya fue Presidente Municipal y seguramente en este proceso Político del año venidero dará el salto que le permita llegar al cargo de suma importancia en su pretensión, por cierto quien trabaja merece por ello su insistencia para que los servicios de salud en su Distrito tengan atención e instalaciones dignas……… PROFECO ELEFANTE BLANCO E INOPERANTE. Los precios de la Tortilla, Huevos, Refrescos, Cigarros y otros productos en tiendas y comercios a lo que les llega a la mente por ejemplo una coca cola de medio litro a 10 pesos de estar a 7 y 8 y así sucesivamente NO hay control en los productos sin Ton ni son, urge saber los precios oficiales de cada cosa pues el abuso es perjudicable para todo el sector de la población y más para la clase baja que gana el salario mínimo a ver cuándo se ponen a trabajar y a cumplir con su responsabilidad…Mis Condolencias para Dany por la Sensible Pérdida de su Abuelita QEPD y mi Solidaridad Moral a sus demás familiares.