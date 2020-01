Trabajo permanente con alumnos y padres de familia

Buscan prevenir el embarazo adolescente en Bahía de Bandera

Personal del IMM visita planteles educativos para brindar información que oriente a los adolescentes._

Padres de familia y alumnos que cursan en sexto grado en la Escuela Primaria “Oliverio Vargas” en Bucerías, participaron en la plática sobre Prevención del Embarazo en Adolescentes, impartidas por personal del Instituto Municipal de la Mujer (IMM)

Carmen Herrera, titular de la dependencia, explicó que es una instrucción del presidente municipal, doctor Jaime Cuevas Tello, trabajar en la disminución de los índices de embarazos entre adolescentes, “es común que en las escuelas se den noviazgos y hay que prevenir las consecuencias, pues se han registrado embarazos en niñas de 12 años, con estados de alto riesgo, pues los cuerpos en desarrollo de las menores, no han alcanzado la madurez necesaria para experimentar una gestación adecuada”, expresó.

En cuanto a la participación de padres de familia y tutores, la titular del IMM señaló que la respuesta ha sido muy buena, “porque ellos dicen que muchas veces no tiene la confianza para platicar con sus hijos sobre estos temas, entonces, los psicólogos los orientan y les dan algunas dinámicas que pueden implementar en casa y que son útiles para acercarse a sus niños, pues generalmente la información que reciben los adolescentes, no siempre proviene de una fuente adecuada”.

Entre los diversos factores que pueden contribuir al embarazo adolescente se encuentran los riesgos en dimensión individual, es decir, que los menores puedan ser víctimas de un abuso sexual en el núcleo familiar o social, la baja autoestima, matrimonios forzados, usar algún tipo de drogas, un padre ausente, falta de conocimiento sexual, así como de métodos anticonceptivos.

Agregó que el objetivo del Gobierno Municipal de Bahía de Banderas, es acercar información que oriente a los adolescentes y brinde soporte a sus padres, actividades permanentes que realiza el IMM.

EL DATO: En Latinoamérica, México ocupa el primer lugar en embarazos no planeados y segundo en el mundo, después de EU; al año nacen 390 mil bebés de mujeres entre 10 y 19 años y ya hay datos de niñas de 9 años gestando. #JuntosProgresamos