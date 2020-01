Obtiene Riviera Nayarit Oro y Plata en los HSMAI Adrián Awards 2020

Los premios son considerados los “Oscar” en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing para la industria de la Hospitalidad.

Oscar Juárez/La Opinión

Riviera Nayarit obtuvo dos galardones, un Oro y un Plata, en la 63ª edición anual de los Premios Adrián, la competencia de marketing de viajes, publicidad y relaciones públicas más grande y prestigiosa del mundo, creada por la Hospitality Sales & Marketing Association International (HSMAI).

Los premios otorgados a la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit (OVC), a través de Newlink Group, —su agencia de Comunicación y Relaciones Públicas para Norteamérica—, son gracias a dos reportajes inspirados en El Tesoro del Pacífico Mexicano.

Los ganadores fueron anunciados durante la Gala de Premios HSMAI Adrián, celebrada el pasado 21 de enero en Nueva York, un evento obligatorio para la industria de la hospitalidad que contó con la asistencia de casi 1,000 ejecutivos de mercadotecnia, viajes y turismo.

«Los Premios Adrián honran las innovadoras campañas de marketing de viajes que lideran el futuro del marketing hotelero, estableciendo el estándar para la creatividad y la ejecución perfecta», dijo Robert A. Gilbert, CHME, CHBA, presidente y CEO de HSMAI. «HSMAI se enorgullece de reconocer a estos ganadores de premios y celebrar sus notables campañas y las personas detrás de ellos».

Oro y Plata para Riviera Nayarit

El Gold HSMAI Adrián Award fue obtenido por el artículo publicado en la plataforma online de Bloomberg Pursuits, con el título: “Riviera Nayarit Primed to Be the Next Big ‘it’ Destination”.

Aquí el artículo: https://bloom.bg/38QOWx8

El Silver HSMAI Adrián Award fue por el reportaje para Bloomberg televisión: “Mexico’s Riviera Nayarit Aims to Be Next Great Beach Resort Destination”.

Es importante mencionar que el artículo galardonado con el oro fue derivado de la entrevista realizada por Nicki Ekstein, ubicada en Nueva York, al gerente de Relaciones Públicas de la OVC de Riviera Nayarit en agosto de 2018. Posterior a la publicación, el editor de Bloomberg fue entrevistado por Bloomberg TV, nota que otorgó el galardón plata.

Con estos dos nuevos galardones, la Riviera Nayarit suma 15 HSMAI Adrián Awards obtenidos a lo largo de 12 años: cuatro de oro, cinco de plata y seis de bronce, todos en la categoría Relaciones Públicas.

Respecto a esta distinción, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas (AHMBB) y de la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit (VC), Jesús Carmona Jiménez, señaló:

“Recibir cada año reconocimientos tan importantes como los HSMAI Adrián, sin duda habla muy bien del trabajo realizado por la OVC de Riviera Nayarit, por su director Marc Murphy y su equipo profesional de colaboradores; trabajo que se complementa con las bondades naturales, la oferta turística, el Lujo y Naturaleza de la Riviera Nayarit que son una inagotable fuente de inspiración para periodistas y escritores”.

Sobre HSMAI

Los HSMAI Adrián Awards celebran el logro de toda la vida en publicidad, relaciones públicas y marketing digital, y los equipos que hacen que todo suceda. Los reconocimientos se entregan desde hace 63 años, lo que avala su credibilidad y trascendencia, y los ganadores son seleccionados por expertos de la industria entre más de 1,200 participantes de 30 países en el mundo, de los cuales menos de un tercio puede presumir un oro.

Más información acerca de los HSMAI Adrián Awards: http://www.adrianawards.com/