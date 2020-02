LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



AMLO EL PRESIDENTE DE MÉXICO

Sin duda es alguien que ha sido un Político de gran arrastre y con 30 Millones de Votantes llegó a la Cima de Aceptación y Popularidad su triunfo fue inobjetable aplastante para propios y extraños, mucho a dado de hablar muchas personas estuvieron sumamente Felices por la llegada al Poder después de buscarlo por casi 20 años…….. DURANTE SU TRAJINAR. Realizó Marchas, Plantones, Encabezó los Mítines en el Zócalo de la Ciudad Capital Mexicana, ahí ante sus seguidores reprobó, acusó, señaló y ventiló los errores de los Presidentes en su tiempo sin dejar de utilizar frases en distintos escenarios, que le permitieron hacer y deshacer las figuras Presidenciables sin escatimar ni tener una sana distancia mucho menos respeto a la investidura, su forma y manera le fueron acercando simpatías con el Pueblo y con su Gente……. ESCANDALOSOS AÑOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. Marcaron parte de su vida al crearle situaciones no muy claras desde su Humilde CUPUSPANA TABASCO, donde sus problemas familiares le señalan algo que no se ha aclarado en el sentido de su hermano, dónde también en su Estado Natal fue Presidente del Partido hoy tan odiado por las Siglas que le vieron nacer como Político y que fue Presidente del PRI, qué tiempos aquellos y a la fecha tan cambiados……… REGENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Su gran Obra y orgullo el segundo piso del Periférico, donde su Tesorero fue captado con grandes maletas de dinero que NO, se supo de dónde provenía ni a donde fueron a parar se DIJERON muchas cosas sin que se supiera a ciencia cierta el destino final del mismo, el que su Chofer trajera relojes y ropa de marca exclusiva mientras el Regente en ése entonces Andrés Manuel López Obrador, hablaba de Austeridad y de un Gobierno Honesto y Transparente……..LA LUCHA POR LLEGAR A LA GRANDE. Después de ser Regente López Obrador le da por dar a conocer y formar El Movimiento de Reconstrucción Nacional MORENA y desde ése frente se Une y se unen varios actores en su tiempo como El Comandante Marcos un Farsante tanto de su movimiento Insurgente como de sus acciones revoltosa de ninguna manera revolucionaria al cuál AMLO lo consideró un héroe en Chiapas donde tenía su influencia y control absoluto al grado tal de andar encapuchado, armado y pasearse impunemente por varios lugares del País hasta protegido en caravana por la Policía Federal, nombrado y reconocido para estar en contra de Vicente Fox…….. Andrés Manuel López Obrador prosigue con su movimiento de Morena, subsistiendo con su familia y con recursos económicos hasta hoy tampoco se sabe PERO insistía en cuestionamientos contra CALDERÓN por su lucha frontal contra El Narco, logrando abatir a varias cabezas importantes del Hampa Organizada y muertes por doquier COSA señalada y AMLO poniéndole el mote de ASESINO la de haber hecho un Cementerio Nacional a México incluso se mofaba por la adicción al las bebidas alcohólicas del entonces Presidente Felipe Calderón » El Jelipillo» que también así le decía el fundador de MORENA………LA INSEGURIDAD, ASALTOS, ROBOS, SECUESTROS. Entre otros que se dieron Durante el Mandato del » Copetín, el Desjeñadero, del Pendej…. el Gobierno de » Loj Puercos, Cochinos, Marranos, Chivos y Majo vamoj a acabar con ejtojs y viene la Tranjfojmacion» con ese ímpetu y ésa clase de hacer campaña y concientización Andrés Manuel López Obrador penetró en el sentido de la gente, prometiendo un cambio, combatir la corrupción, bajar el precio de la gasolina, darle a cada Mexicano 14 mil pesos por mes que les correspondía por el simple hecho de ser de México, las condiciones de Salud, Educación, El Campo Programas Sociales entre otros que lo llevó a ser Presidente y lograr cristalizar su sueño………A CASI DOS AÑOS DEL GOBIERNO AMLISTA. Las formas de hacer y llevar al cambio que esperaba el Pueblo Mexicano, ha respondido se siente que ha cumplido sus promesas de campaña, la condición de vida y la esperanza puesta en Andrés Manuel López Obrador está resultando como él esperaba y el sentirse guía de los Mexicanos a la fecha es la propicia y así será durante su administración, seguirá con la fuerza con que llegó, esto es garante de seguir Morena en el poder y llevarse de nuevo el triunfo en los procesos venideros del 2021?!.