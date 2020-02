Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

Como quiera que sea, Toñito Echevarría, Gobernador, está cumpliendo con sus compromisos de campaña. De una lista de 40 presuntos delincuentes del Gobierno de la Gente, a cuya cabeza se encuentra Roberto Sandoval Castañeda, ya están calentando cemento un número considerable y agarraron al licenciado Agustín Flores García, conocido por sus amigos como el Ave Fénix, ex titular de la que fuera Dirección de Tránsito estatal, a la que llegaba ostentando pavorosa metralleta de las Thompson aquellas que portaban los mafiosos de Chicago. Pero no solo han caído gentes del sexenio pasado, otro compromiso de Toñito se cumple y le tocó sentir el peso de la justicia a la señora Patricia Betancourt, la que ordenó la muerte de Alejandro Jiménez El Guama, la cual lamentablemente salió del bote a las pocas semanas, dejando entre los periodistas una inconformidad que sigue latente. Válido es comentar que Toñito también realiza los cambios en su gabinete si considera que son necesarios; el presuntamente inamovible Jorge Aníbal Montenegro Ibarra, artífice del triunfo electoral, renuncia a la secretaria general de gobierno siendo relevado por Antonio Serrano Guzmán, quien continúa al frente, a pesar de que a fines del año pasado corrió la especie de que sería sustituido por Enrique Hernández Quintero, mismo que hace poco dejó el cargo de rector de la Universidad Tecnológica por motivos personales, según lo dijo en su carta de renuncia. El Gobernador deja muy claro que primero está el interés supremo del pueblo que las amistades, por eso también prescindió de los servicios de Arturo Liberato Montenegro Ibarra, su secretario técnico. Los funcionarios del presente gobierno, no deben trabajar con la seguridad de que alcanzarán a terminar su encomienda; seguramente los que han salido es porque no dieron el ancho y si esa tónica continúa, Luis Alonso Taguagua González, alfil de Jorge Aníbal Montenegro Ibarra, no tarda en ser pasado por las armas en virtud de su proceder desagradable para con la gente que lo rodea y sobre todo con los conductores y los comerciantes que vendían sus cosas de manera normal hasta antes de que llegara a la dirección de Tránsito estatal, ahora de Movilidad, el terrible Taguagua; sin explicación alguna, mandó levantar un muro conocido como de la ignominia, con el cual dejó incomunicados a la gente que tiene años sacando copias y vendiendo tortas; los que rentaban oficinas para atender a choferes de taxis, combis y camioneros, de igual forma fueron perjudicados por este muchacho que estuvo al frente de la Dirección del Registro Civil Estatal, donde hizo hasta eso un buen papel. Pero en Tránsito parece que enloqueció, al grado de que por su forma de agarrarse la cabeza como si padeciera dolores intensos, es síntoma claro de que la gente no se equivoca: este vertebrado cubierto de plumas con los glúteos resaltados, o sea pájaro nalgón, anda mal de la cabeza y la famosa barda, innecesaria, es el mejor ejemplo de que solamente alguien que le falta un tornillo, hace las cosas que viene realizando el terrible Taguagua. Aparenta contar con un carácter dulce y tolerante, pero cuando se le cuatrapean las neuronas, no hay quien lo aguante, muy seguro de que su gran amigo Jorge Aníbal lo defenderá hasta con las uñas para que Toñito no lo despida. Toñito mismo nos da la pauta, días atrás toma la acertada decisión de no cobrar este año las placas, pero si el refrendo, con la buena idea de apoyar la maltrecha economía de los conductores, el terrible Taguagua, no obstante, se despacha con la cuchara grande, viendo por sus dientes mas no por sus parientes. Trabajadores del volante saben que Taguagua le ha sacado raja al cargo que ostenta y nada menos se benefició tras aprobar la ruta de combis Tepic-Puga, donde le habrían regalado dos permisos de ese coto que se presume es regenteado por Jesús Castellón Fonseca, hermano del presidente municipal de Tepic. Cierro esta columna con las disposiciones que en materia de multas aprobó el terrible Taguagua: conductores y motociclistas por traer pasaje en la parte de atrás, pagarán 450 pesos; dos mil 191 pesos por usar el celular cuando van conduciendo; por agredir al agente vial, 7 mil 304 pesos; al responsable de un choque, 14 mil 608 pesos, la misma cantidad por manejar en estado de ebriedad y por estacionarse en sitios exclusivos para discapacitados, 3 mil 652 pesotes. Gracias a tan draconianas disposiciones, los agentes de tránsito estatales andan más bravos que de costumbre, como si el terrible Taguagua los motivara ofreciéndoles dinero extra a quien lleve un número extraordinario de infracciones. Sin lugar a dudas medidas como esas, lesionan gravemente la economía de los conductores y si analizamos bien las cosas, Julio César Betancourt, cesado de la dirección de policía y tránsito del ayuntamiento de Tepic, no debió haber sido procesado por defender el interés del medio millón de tepicenses que padecerían escasez de agua potable si la policía municipal no hubiera impedido que la CFE, cortara la electricidad a las bombas abastecedoras del vital liquido. Betancourt debe ser considerado un niño de pecho y Taguagua cesado de inmediato por Toñito Echevarría, para que lo releve otro funcionario que vea por el interés supremo del pueblo como es la fundamental disposición del señor Gobernador de Nayarit… PALESTRAZO: la lucha por la presidencia municipal de El Nayar, se está dando ya entre dos compadres, Lino Carrillo Carrillo del PRI y Manuel Rivera Taizàn del PT. Sin lugar a dudas ambos son políticos de mucho peso y ninguno de los dos ocupará muchos pesos para la campaña, ya que dejaron buen trabajo cuando fueron alcaldes, pero Lino lleva la ventaja de contar con Adán Casas Rivas el empresario adinerado que sueña con la gubernatura, abanderado por el partido que sea.