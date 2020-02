Y ahora, quien podrá defendernos?

Por Francisco Javier Villa

A lo mejor la caricatura del Chapulín Colorado, ya que físicamente ya no existe, vendrá como apoyo para los comunicadores de Nayarit, en donde ya no se puede criticar a nadie por sus actos públicos, mucho menos a ciertos legisladores que se enojan porque los mencionan en sus artículos o videos, mostrando a la gente lo que hacen y dejan de hacer, por ello “Larry Cañonga” fue demandado EN EL IEEN por una diputada local, cuando pudo haberlo hecho en la PGR que es el lugar donde proceden dichas denuncias a raíz de los comentarios que se le hacen a los servidores públicos, pero en fin vamos a ver qué es lo que resuelven, mientras tanto Mario Sánchez (como se llama Larry Cañonga) realizo una entrevista con reporteros de diferentes medios de comunicación allá en la capital nayarita y esto fue lo que menciono: “En conferencia de prensa, Mario Sánchez informó que atendió al Instituto Estatal Electoral de Nayarit para enterarse el motivo del citatorio.

El comunicador precisó que se trata de una denuncia por supuesta violencia de género en agravio de una Legisladora Local, situación que negó rotundamente, «En mi espacio de comunicación, como ‘Larry Cañonga’, sólo he realizado señalamientos en torno a la labor de esta persona como Diputada, nunca como mujer, por eso mismo, me declaro preparado para defenderme y aclarar dichos señalamientos, ya tengo un grupo de abogados que darán puntual respuesta y exigiremos que se aclare el tema», remarcó.

El comunicador aseguró que como Mario Sánchez o como ‘Larry Cañonga’, defenderá su derecho a la Libertad de Expresión, «Si esa es la intención, no me van a callar, seguiré con mi crítica política y si ese es el problema, me declaro de una vez reincidente», concluyó.

Ya que hablamos de diputadas locales, tenemos que en Bahía de Banderas Yusara Ramírez Salazar continua con su labor de gestión y apoyo a la gente, su trabajo legislativo lo cumple cabalmente, y todavía se da tiempo de recorrer los pueblos del municipio, a organizaciones de servicios social como los clubes de la tercera edad, como este fin de semana hizo al visitar a los integrantes del club “Recordar Es Volver a Vivir” de Valle de Banderas, en una tarde de alegría llevándoles buena vibra a todos, quienes le hicieron saber a la diputada de San Juan de Abajo su agradecimiento por estar con ellos.

Mientras tanto en Bahía de Banderas los funcionarios del X Ayuntamiento siguen trabajando de manera normal, como es el caso del licenciado Pedro Baños García, a quien hemos visto en plena operatividad, mostrándose humilde y con mucha responsabilidad al cargo que el doctor Jaime Cuevas Tello le entrego desde el principio de su administración, el mismo se encarga de encabezar los operativos, trabajos de apoyo al director de seguridad Publica. Ricardo Guerra Sánchez y que decir en la labor de prevención con los mal llamados “motolocos” quienes ya algunos no “son tan locos” y muchos han corregido la faltas de licencia para manejar motocicletas, promover la regularización de los vehículos con placas de circulación, la colocación de cascos al conductor y al acompañante, detener a los que se exceden en los límites de velocidad y que decir en los operativos alcoholímetros y otros como la colocación del cinturón de seguridad en autos, camionetas y hasta en camiones.

A Pedro Baños García lo hemos visto por todos lados, apoyando a sus elementos y resolviendo embrollos, razón por la que el responsable de tránsito municipal mantiene esa actitud de servicio con la ciudadanía, aunque a muchos no les guste que “les jalen las orejas” el ambiente dentro de esa corporación es tranquila y con respeto.

Por su parte Ricardo Guerra Sánchez está buscando la manera de que sus policías realicen su trabajo de prevención del delito de mejor manera, ya que la constante ola de robos a camiones gaseros, a repartidores de mercancías y hasta asaltos por gente a bordo de motocicletas, malandrines que “están golpeando” a la gente en su economía por diferentes rumbos del municipio y seguro estoy de que Guerra Sánchez pronto mantendrá en paz y con seguridad esta zona al sur de Nayarit, es un hombre experimentado en estas labores, como quien dice tiene “un colmillo muy retorcido” y encontrara la formula exacta para eso.

Los que andan muy desorientados de lo que es su trabajo son los de la policía estatal que la hacen de tránsito, policías y hasta de seguridad en las plazas comerciales, cuando saben que estas plazas son privadas y que deben ser apoyo de las empresas sin salirse de los límites de sus funciones, su trabajo es de investigación para generar la confianza de la gente, ojala y que corrijan su actitud para evitar problemas con los ciudadanos.