Invitan a participar en el ‘Premio Puerto Vallarta 2020’

Las personas elegidas serán reconocidas en Sesión Solemne de Ayuntamiento el próximo 31 de mayo

Para reconocer a aquellos vallartenses que por sus méritos se han distinguido en la sociedad, el Gobierno Municipal que encabeza Arturo Dávalos Peña, dio a conocer las bases de la convocatoria para el Otorgamiento del Premio Vallarta en todas sus modalidades, en su edición 2020, que será entregado el próximo 31 de mayo, en el marco del aniversario de Puerto Vallarta como municipio y ciudad.

En rueda de prensa celebrada este martes, la regidora María Guadalupe Guerrero Carvajal, presidenta de la comisión edilicia de Turismo y Desarrollo Económico, informó que cualquier persona física o jurídica podrá participar, así como asociaciones sin fines de lucro, siempre y cuando cubran todos los requisitos que establece la convocatoria.

Asimismo, precisó que no podrán participar aquellas personas físicas, jurídicas o asociaciones que ya han sido reconocidas en ediciones anteriores, así como aquellas que actualmente laboren y/o reciba sueldo o gratificación alguna en las distintas esferas del gobierno municipal, estatal o federal, a excepción de los profesores o catedráticos, además de que no se entregarán premios postmorten y los documentos no serán aceptados en archivos digitales, ni en ningún otro dispositivo de almacenamiento como USB, SD o CD.

Indicó que el Premio Puerto Vallarta es el máximo galardón que otorga el Ayuntamiento para reconocer la labor que realizan aquellas personas o asociaciones favor de la comunidad y del municipio, reconocimiento que consiste en la entrega de un pergamino firmado por todos los integrantes del cabildo y una medalla conmemorativa de alta calidad.

Las modalidades de este galardón, son: Premio “Ignacio Luis Vallarta Ogazón”, reconocimiento público de una conducta o trayectoria ejemplar en beneficio del municipio o de sus habitantes; Premio “Francisca Rodríguez Rodríguez”, a miembros distinguidos del magisterio, las letras y/o benefactores de educación pública; Premio “Teresa Barba Palomera”, que se otorga a promotores de la cultura, y el Premio “Jesús Palacios Robles”, a quienes se hayan distinguido por sus servicios en la asistencia social.

Asimismo, el Premio “Manuel Lepe Macedo”, para el campo de las artes; Premio “Francisco Medina Ascencio”, para el área de promoción turística; Premio “Guadalupe Sánchez Torres”, por el cuidado y conservación del medio ambiente; Premio “Alfonso Díaz Santos”, al mérito deportivo, y el Premio “Agustín Flores Contreras”, al ramo empresarial y fomento económico.

El secretario general del Ayuntamiento y del Consejo Consultivo para el Otorgamiento de Premio Vallarta en todas sus modalidades, Francisco Javier Vallejo Corona, señaló que la convocatoria ya fue publicada tanto en el Gaceta Municipal como en la página oficial del Ayuntamiento (puertovallarta.gob.mx); en los estrados de la Presidencia y en las diferentes delegaciones municipales.

Precisó que el premio se entregará en Sesión Solemne de Ayuntamiento el próximo 31 de mayo, por lo que las personas interesadas en postularse o bien proponer a alguien o alguna asociación, deberán acudir a entregar los documentos a las oficinas de la Secretaría General hasta el 03 de abril, en un horario de 9:00 de la mañana a 16:00 horas, de lunes a viernes.

Informó que una vez que se tengan los candidatos, el Consejo Consultivo, sesionará del 20 al 30 de abril, para analizar y evaluar cada una de las propuestas recibidas, aprobando aquellas que se harán acreedoras de este importante galardón, para posteriormente turnarlas al pleno edilicio para su aprobación definitiva.

Por su parte, Humberto Famanía Ortega, integrante de este consejo, invitó a la ciudadanía a participar y proponer a sus aspirantes a este galardón en cualquiera de sus modalidades, al señalar que tanto en el campo como en la pesca hay gente valiosa que merece ser reconocida.