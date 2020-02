LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



YO SIGO TRABAJANDO Y CUMPLIENDO CON MUCHAS NECESIDADES.

Sin duda alguna esto es tener los pies bien puestos sobre la tierra y enfrentar la REALIDAD, pues el esquivar o salir por la tangente es lo más fácil, sin embargo la Visión y Responsabilidad hace presa del Presidente Municipal de Bahía de Banderas Jaime Alonso Cuevas Tello, quien para todos es sabido de sus pretensiones Políticas, PERO, él continúa con lo que le espera como primer Edil y sabe que del trabajo desarrollado y formas de Gobernar será el catapulta o el freno para su aspiración, por lo pronto está poniendo Obras en marcha, las Inaugura, asiste a eventos Culturales, Económicos, Sociales, Salud, Educación, entre otros y tal como lo expresa hay mucho rezago y necesidades en las Zonas Sur, Sierra, Centro y Costa de Bahía, haciendo lo que se puede sin caer en el marasmo de hasta aquí NO, se siguen buscando recursos y mejoras en la Federación y Estado tocando puertas gestionando más para BAHÍA…….. MÁS BAÑOS DE PUEBLO PARA POLÍTICOS. Son bastantes los que están esperando las elecciones del XX1, sin embargo son contados los que realmente se dan a la tarea de acercamiento con la Población tal y como le sucedió a CARMINA REGALADO, de ocupación Diputada Federal, quien hace unos días estuvo en la Presidencia Municipal de Bahía y ahí saludaba a quien pasaba, sólo tres gentes se pararon a estrecharle la diestra y decirle al mismo tiempo «qué milagro no se deja ver, luego dónde anda, ni su teléfono contesta otros muchos se preguntaron quién es, ante ésta situación NO le cayó ni el CINCO, pues al igual que sus «Asesores hermanos y sobrinos» sólo se reían sin tomar en cuenta de la gran e importante que es el darse Baños de Pueblo, incluso dijo Don José y así quiere ser la mera, mera de Bahía y así no………. SOY PRIÍSTA NO LO NIEGO Y APOYO A JAIME CUEVAS. De ésta manera se refirió el que conoce y se ha mantenido en el argot Político de Bahía FERNANDO ELIZONDO lo saben y sé que nunca dejaré al Partido Revolucionario Institucional PRI, ahí nací y ahí seguiré aunque hayamos tenido el descalabro electoral pasado eso nos debe enseñar a los tiempos y a la vez darnos cuenta de que, no son los Partidos en la actualidad ni Morena, el triunfo fue de Andrés Manuel López Obrador eso nos mostró que en éste proceso venidero será igual

«El Mono» es el que arrastrará a su favor los votos, pues todos los partidos siguen ahí están NO es cierto que están muertos andan trabajando, Igual para pasa aquí en Bahía Jaime Cuevas, es el líder, es el estadista y es el Presidente Municipal porque ganó él con su simpatía y seguramente a lo que el aspire será su forma la que lo haga llegar por eso yo lo reconozco Jaime Sabe porque muchos andan peleándose por ser de Morena creyendo que la tendrán segura y NO MORENA ya no está como llegó ahora será el Candidato quien gane y haga ganar al Partido que lo postule……..BUENA MEDIDA DE LA SGPE. En el sentido de que al comprar algún Vehículo lo lleve a Verificar a la Dependencia y cerciorarse de que esté legal sin problemas de que sea Robado, sin embargo la gente de los Municipios cómo le hará pues trasladarse hasta Tepic o podrá ir a las Partidas, Centros Tácticos u Oficinas de la Policía Estatal o Investigadora, ahí serán atendidos, en qué horarios y sobre todo que sea totalmente GRATIS, incluso en la ciudad de Tepic NO es más fácil que haya personal de la P.E.P P.I y que ahí en los tianguis o lotes donde venden los vehículos los revisen y les pongan Alguna señal de que están verificados? DIGO por aquello de no te entumas