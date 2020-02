Contralínea

Calles sin mucho uso y caminos mal hechos

Claro que es importante para todo gobernante hacer obras en todas las demarcaciones, conectar agua potable y drenaje para todos, alumbrado público en calles por donde pasa la gente y con ello prevenir delitos como asaltos a transeúntes y principalmente el robo en casa habitación, pero es interesante ver que calles como la 12 de octubre en San Vicente y la 16 de octubre en El Porvenir, sin olvidar la avenida Michoacán y la Yucatán en San José del Valle, las que alguna vez señalaron pomposamente como par vial a cada una de ellas, estén siendo “bacheadas” cada vez más y generando un gasto importante a las finanzas municipales, nunca puedan dejar de “ser el dolor de cabeza” para los encargados de obras públicas municipales pues cada vez, principalmente en la temporada de lluvias (que parece ser que son más recurrentes en la zona), de tiene que invertir muchas horas-hombre, muchísimo material pétreo y las cosas no mejoran.

La cuestión aquí es que los gobernantes prefieren gastar millones de pesos en pavimento hidráulico en calles donde ni siquiera circulan vehículos en colonias que tienen pocos habitantes pero que consideran como “cotos políticos” con la esperanza de que la gente les obsequien votos para un nuevo espacio dentro de la función pública.

Hemos visto como el bulevar Riviera Nayarit, mejor conocido por muchos como la carretera federal 200, tiene alrededor de los 20 años sin que requiera mucho mantenimiento a pesar de los miles de vehículos que circulan diariamente, desde Puerto Vallarta hasta el crucero con la carretera a Punta de Mita, inevitablemente su paso por La Cruz de Huanacaxtle nos muestra la mala calidad del asfalto hasta llegar al entronque para la pequeña autopista La Cruz de Huanacaxtle- Punta de Mita, el desastre llega de la carretera estatal Punta de Mita-Sayulita, pasando por Higuera Blanca, en donde ni los recursos federales de Fonatur pudieron evitar la mala calidad que los constructores usaron por la zona hotelera por donde están Iberostar, y otros desarrollos que pomposamente llaman de súper lujo, salvándose Four Season que si supieron cómo hacer el trabajo comunicando con St Regis quienes mantienen su calificación de gran turismo.

Pero estamos hablando de las carreteras estatales, ahora avenidas como Emilio M González, camino viejo a Valle de Banderas y San Juan de Abajo, en donde su asfalto se daña hasta con la orina de los pájaros.

No entiendo por qué hacer en colonias lejos de la realidad vehicular calles con pavimento hidráulico si donde se necesita de urgencia son en las avenidas de ingreso a la zona centro del municipio, o sea de Mezcales hasta San Juan de Abajo y Valle de Banderas, lugares como San Vicente y San José del Valle viven del horror de sus caminos principales, eso que ni siquiera hablo de las destrozadas calles céntricas que la verdad ya son hasta intransitables.

Es el caso de las Calles Reforma, Emiliano Zapata e Independencia, que ya son hasta difíciles de pasar por los peatones, principalmente la Reforma que une el centro de San Vicente a Villas Miramar, Bicentenario y Tierra Santa, calle que le urge “aunque sea” una raspadita, o que al menos mejoren el alumbrado público, al igual que la Independencia que nunca han sido tomadas por los “genios” de obras públicas, reparan calles como la Amado Nervo, pero apenas unas cuadritas y por donde no camina nadie, mucho menos que tenga tráfico intenso.

Y qué decir de El Porvenir, en donde están “poniéndole ganas” a una calle lateral de la avenida, en donde dicen que ni carros tienen los vecinos y que no se espera que sea la opción para pasar por ahí, pues ni ganas dan de hacerlo, cuando lo mejor era colocar pavimento hidráulico a la carretera, pues exactamente en ese tramo se hacen enormes baches donde más de uno se ha quedado sin rines o sin llantas.

Aunado a ello, tenemos que los malos trabajos hacen que la avenida 12 de Octubre sea difícil de pasar, pues abrieron el camino para colocar tubería y ya tienen semanas que no reparan como debe ser, dejaron una enorme zanja y una gran alcantarilla “a flor de piel” donde más de uno “se sube a ella”.

De las calles céntricas de los pueblos luego vamos a hablar, pero que daño habrán hecho los habitantes de Valle de Banderas para tenerlos tan abandonados, a lo mejor la mala actitud del “Mailo” evita que los presidentes municipales desde la creación del municipio, bueno, no tanto, después de Luis Carlos Tapia, nadie ha querido invertir, ni recursos federales a la cabecera municipal, ya que Ismael Duñalds Ventura, en vez de cooperar, estorba al funcionamiento normal del Ayuntamiento, ya que recordemos que durante 9 años él y su hija han sido “la piedra en el zapato” que obligadamente hace que el gobierno no invierta para mejorar el entorno, aunque Rafael Cervantes Padilla les puso “la presidencia de cartón” que por cierto está en litigio por los juzgados hasta federales y de nuevo Valle de Banderas está pendiendo de un hilo de ser o no, la cabecera municipal de manera oficial.