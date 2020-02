LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



JAIME CUEVAS TELLO ATENDIÓ, ESCUCHÓ Y SOLUCIONÓ

En efecto el Jefe de Gobierno Municipal, entabló reuniones con sus Colaboradores, Empresarios, Regidores y Ciudadanía en General, aunque ésta actitud NO, es nueva y sí puesta en marcha desde que asumió su cargo al frente de la Administración, el Galeno ha estado al pendiente de su responsabilidad y su Gente, así pues como es su Responsabilidad de hacer y llevar la tónica de servicio a quien se lo solicita tal y cómo debe ser, inició pues la penúltima semana de Febrero con su acostumbrada atención a la población……… EL CANELO MOSTRÓ CALIDAD HUMANA A LOS NIÑOS CON CÁNCER. Definitivamente un gesto sin precedentes, el Boxeador, el Campeón del Mundo, se mostró con una faceta de humildad ante la necesidad de apoyar a sus compatriotas en sus momentos álgidos donde se ocupó, preocupó y sacó la casta de Mexicano Solidario y compro medicamentos para los Niños con Cáncer, sin duda una excelente acción y decisión para darle lo necesario a los pequeños, ojalá y ésta acción sea seguida por otros Deportistas de diferentes Ramas y ayuden a los niños con ésta terrible enfermedad, GRACIAS CANELO a nombre de las familias y por supuesto de los infantes……. TOPES PUESTOS POR LA CALLE CONSTITUCIÓN EN SAN JOSÉ. Qué Barbaridad tan Bárbara, ahora sí que le están lloviendo las Mentadas al de la Idea y a los que pusieron Machuelos en lugar de Topes YA hubo caídos con raspones, daños a suspensiones de carros y de la misma manera escapes embarrados en estos lugares, que poca madre sinceramente no tienen nada para amortiguar el paso el golpe es directo cómo si ésa inche calle no tuviese alcantarilla y pozos PERO bueno a ver si les dan una rasuradora……… NEOLIBERALES Y PRENSA CULPABLES DE FEMINICIDIOS. Sinceramente cuando no hay capacidad para Gobernar lo más fácil es echar culpas, sin medir las consecuencias ni lo que se provoca en el Pueblo y su Gente, realmente AMLO Mal y de Malas, sus ocurrencias y caprichos NO, le salen como el piensa y actúa, ya va para dos años con lo mismo y con resultados muy adversos a su administración es necesario que recomponga el Gobierno o sólo será de andar tirando la bolita sin caer en trabajar y hacer un bien a la ciudadanía que creyó en él……… DOCTOR Y LICENCIADO, EXPROCURADOR. De nuestra Entidad Federativa, Hugo Armando Palafox, estará de Ponente en la Ciudad Capital Mexicana, bajo el tema: La Sobrepoblación Carcelaria en América Latina, sin duda esta participación logra poner muy en alto al Estado de Nayarit.