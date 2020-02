LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



LOS DOCTORES QUE QUIEREN LLEGAR A GOBERNADOR

Así es ambos Galenos y ambos Presidentes uno del Congreso Del Estado y otro de Bahía de Banderas, JAIME CUEVAS TELLO y LEOPOLDO ( POLO) DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, éste Miércoles Directos al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, ( Es repetitivo, pero así es) donde mediante la pasarela Política ante MARKO CORTES, en una Mesa de Análisis habrán de seleccionar quien trae más AUGE no, sólo en la cabeza, ni ganas sino quién traiga más simpatía y jugada que le permita ser seleccionado para participar en la misma tesitura con su estructura real, porque para nadie es desconocido que sus adversarios de enfrente, de arriba de abajo y de los costados NO, se quedarán mirando al contrario buscarán cómo bajarlos y derrotarlos tanto en pre-candidatos y de ahí Pal Real, dijeran por ahí, así que primero en la prueba de fuego, ES convencer a su Líder Nacional PANISTA Marko Cortes, de que él, porque y para qué debe ser el idóneo en su abanderamiento, con esta acción MARKO dejó a un lado a los que pretendían VENDER Espejitos a los que en Nayarit creían iban va manipular para MAMAR importantes sumas de dinero por la Candidatura ni modo esta vez el CEN del PAN los dejó sin miel y sin jícara, ASÍ pues lo Doctores en la Capital del Smog, con visión para el futuro del 2021……..ADAN CASAS EL PRIÍSTA QUE BUSCA ALIANZA INTERNA. Una modalidad de antaño buscar la unidad entre los integrantes, intereses e

Intolerancia de los tricolores que en cada proceso electoral venidero como en el pasado, NO se ponen de acuerdo realmente dicen que SÍ, sin embargo los grupos internos son una verdadera simulación como el que acaba de ir a la iglesia se persigna y jura ser bueno y en la calle se pelea o hablando lo peor ASÍ en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) salen de sus cónclave y de inmediato a echar pestes por la línea o indicación del Jerarca en turno, por ENDE Adán debe buscar un equipo dentro del Revolucionario Institucional o incluso de otros Partidos Afines a su forma y visión del Dos Mil Veintiuno, de la misma manera echarle aceite a la maquinaria con que cuenta actualmente más lo que se acumule………Y HABLANDO DE TRAICIONES Y DIVISIONES. También en el Movimiento de Reconstrucción Nacional (MORENA) ahí se están cociendo habas y muchas, al grado tal que su acérrimo enemigo y que siempre ha sido criticado por Andrés Manuel López Obrador y más ( Desde que se salió del PRI) el cuál se ha corrido como reguero de pólvora que estuvo en el PODER por 7O u 80 Años Operó, Impuso, Dividió e Hizo lo que quiso, en MORENA apenas llevan Dos Años y todos contra todos, Delegados, Líderes, Funcionarios y Militancia, se tiran con la cubeta se señalan, se cuestionan, se virilizan, se ofenden y no se permiten entre ellos trabajar ni cumplir con sus responsabilidades de cada uno, por lo que muestran que NO saben Gobernar ni ser Unidos menos Organizados, así pues las PUGNAS al Interior de todos y cada uno de los Partidos y Políticos, serán unas primeramente Selección Interna, Pre Campanas con todo y de todo esperemos……… OCHO MILLONES Y MEDIO. Para el COBAEN en El Porvenir, algo sumamente interesante e importante para los Alumnos, Maestros, Padres de Familia y Población en General, en su primera etapa se construirán SEIS Aulas con una Dirección, Baños y por supuesto Bardas Perimetrales, mismas que habrán de iniciar en Abril próximo así que a estar al pendiente y darse cuenta que la Educación se avanza, ya que El Porvenir es parte del Municipio de Bahía de Banderas, con razón el Jefe de Gobierno Jaime Cuevas, al iniciar la obra de Drenaje indicó que se extendiera la Red hasta el lugar que será el COBAEN…..LA DEMARCACIÓN 9 a Cargo de Fabián GALVÁN Medina, se ha atrasado en las promesas hechas por el Regidor, quien cuando le conviene se hace como «La Metralleta» no se le entiende nada, pero cuando de recurso o dinero recibido se trata para nada que batalla!!