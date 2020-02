No habrá prórroga en el refrendo de licencias municipales

Invita a los contribuyentes a cumplir en tiempo con este impuesto para que no sean acreedores a una sanción

El sábado 29 de febrero estarán laborando las oficinas municipales

Para evitar sanciones, el Gobierno Municipal que preside Arturo Dávalos Peña, invita a quienes aún no han realizado el pago del refrendo de sus licencias municipales, a cumplir en tiempo con esta obligación, toda vez que el plazo vence el próximo 29 de febrero y posterior a esta fecha, se estarán generando multas y recargos de acuerdo con la Ley de Ingresos vigente.

El Tesorero Municipal, Ricardo René Rodríguez Ramírez, detalló que el periodo para el refrendo de licencias inicio desde el pasado 2 de enero y concluye de acuerdo con la Ley de Ingresos, el próximo 29 de febrero y no habrá prórroga para quienes no hayan cumplido con su pago durante este plazo.

“Hay una sanción que viene establecida que no queremos aplicarla, por eso estamos invitando a la ciudadanía a que se acerque”, señaló, por lo que para dar mayor facilidad a los contribuyentes, el sábado 29 de febrero, las dependencias municipales estarán trabajando desde las 8 de la mañana y hasta la atención del último ciudadano.

Recordó que no debe dejarse este trámite hasta el último día, pues conforme se acerca el cierre del periodo se incrementa el número de personas que acuden a cumplir con el mismo, “entonces es importante invitar a los ciudadanos que no han hecho aún el refrendo de sus licencias municipales que se acerquen, que no se esperen a ese último día porque va a estar bastante cargado de gente”; detalló que hasta el momento menos del 50 por ciento de los contribuyentes han realizado su pago.

El funcionario indicó que el refrendo se realiza únicamente en las instalaciones de la Unidad Municipal Administrativa (UMA), “porque tienen que verificar que no haya una sanción, tienen que pasar a jueces, les sellan si no hay una sanción anterior; pasan a Padrón y Licencias, también les hacen la calificación de sus giros, tanto el comercial como de anuncios en caso de tenerlos; pasan aquí a Tesorería y ya nosotros realizamos el cobro de esos trámites que haya hecho, aunado a lo que le corresponde dependiendo el giro, y de la recolección de la basura”.

Recaudan 165 millones de pesos en predial

Asimismo, el Tesorero Municipal recordó que en lo que respecta al pago del impuesto predial, los vallartenses aún pueden aprovechar los descuentos por un 10 por ciento que se ofrecen en el mes de febrero y del 5 por ciento en marzo.

También las personas pensionadas, jubiladas, con alguna discapacidad, viudos, viudas y quienes tienen de 60 a 74 años de edad, pueden seguir accediendo a un descuento del 50 por ciento; los adultos mayores de 75 a 79 años de edad recibirán un 60 por ciento de descuento, y quienes tienen de 80 años en adelante un 80 por ciento de descuento, esto sobre los primeros dos millones de valor sobre su casa habitación, en un solo predio, no aplica para terrenos baldíos.

Ricardo René Rodríguez reconoció que hasta el momento se ha tenido una respuesta positiva en este rubro. “Para hacer un comparativo, la recaudación en 2019 era de 125 millones y a la fecha, llevamos 165 millones de pesos, vamos arriba sobre 40 millones en este año en el mismo periodo, la ciudadanía está respondiendo bien aunque faltan todavía algunas personas”.

Para el pago de este impuesto, se cuenta con diversos puntos como son las oficinas de Tesorería en la UMA, en la presidencia municipal del Centro, en la UNIRSE, en las oficinas de las delegaciones de El Pitillal, Las Palmas, Las Juntas e Ixtapa, las tiendas de conveniencia Oxxo y Kiosko, así como en línea a través del portal web del gobierno municipal www.puertovallarta.gob.mx.