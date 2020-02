Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

Un grupo de paisanos y hermanos de Huajicori, ocurrieron ayer al Congreso del Estado en busca del diputado local Adán Casas Rivas para que los defendiera, pues resulta que la Presidenta Municipal Gabriela Yajaira Guzmán González y su cuerpo de cabildo, ha tiempo que sesionaron con el objetivo de cambiar el uso de suelo, lo cual está beneficiando la presencia de compañías mineras extranjeras, mismas que durante cierto tiempo estuvieron trabajando sin problemas , hasta que la gente se puso viva y les tiene impedido que extraigan un solo gramo de metales y minerales de los fundos del Colomo y El Indio. Ejidatarios de Santa María de Picachos, buscaron en forma infructuosa al disque candidato a Gobernador Adán Casas, quien solo estuvo unos segundos en su oficina, de donde salió huyendo de los periodistas que lo buscaban para entrevistarle los bolsillos; los quejosos, con pancartas, se hicieron presentes durante la sesión del pasado jueves, pero por desgracia no hubo nadie que les dijera hacia qué oficina dirigirse con la idea de exponer los problemas creados por su alcaldesa, la que habría recibido junto con los regidores y el síndico municipal, una buena cantidad de fajos de billetes, permitiendo que empresarios canadienses y suizos, exploten el oro, la plata, el cobre, el uranio, el manganeso, las turquesas, los zafiros, y otros recursos que son propiedad de los indígenas serranos. En estos momentos, los enardecidos ejidatarios y comuneros, están afuera de los socavones, impidiendo con palos, piedras, machetes, rifles y pistolas, que los presuntos concesionarios instalen sus máquinas beneficiadoras. Con su traicionero proceder, la alcaldesa priista de Huajicori, Gabriela Yajaira Guzmán González, puede provocar un enfrentamiento entre los indignados pobladores y los pistoleros de las compañías extranjeras, los que andan armados con cuernos de chivo y desde luego dispuestos a disparar en contra de los manifestantes. En cualquier momento la liebre puede saltar provocando un baño de sangre por culpa de la primera munícipe Gabriela Yajaira Guzmán González, una señora que ha dado muchísimo de que hablar en virtud de que no hace nada por combatir a las mafias de narco cultivadores de goma de opio que vienen de otros estados, las cuales emplean mano de obra local en la siembra y cultivo, pagando salarios miserables a la gente que para no morirse de hambre, aceptan la poca lana que les pagan los carteles de Sinaloa y Durango. La mentada Gabriela, aparte de que no hace nada por darle seguridad a las familias de Huajicori, se enriquece gastándose el presupuesto municipal en obras fantasmas que realizan empresarios de la construcción de Jalisco; por esta razón, la alcaldesa de marras, está siendo observada por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, para que diga donde se encuentran las obras reportadas y compruebe los millones que en ellas ha gastado. La presidenta municipal de extracción priista en verdad que se haya metida en verdaderos problemas; los habitantes de Huajicori, la vieron llegar con una mano atrás y otra adelante al cargo de alcaldesa y en estos momentos se da el lujo de regalarle casas a sus mismos familiares; pero ella también ha comprado y construido sus buenas residencias en Acaponeta, Tepic y Mazatlán, Sinaloa; de igual forma se maneja a bordo de flamantes camionetas de lujo y automóviles caros. Cabe agregar que su tesorero Felipe Plata El Chorriento, amaneció millonario de la noche a la mañana; ser cómplice de la alcaldesa corrupta, le ha permitido comprar tierras para engordar ganado en la sierra y por el lado de Quiviquinta y Cucharas; resultando un contrasentido que mientras sus vacas no sufren ni un rasguño, los semovientes de los otros ganaderos, seguido amanecen destazados con los cuernos y cueros tirados en el monte, en virtud de que por todo el municipio, los abigeos y gavilleros operan a sus anchas, burlando una vigilancia policiaca que nunca ha existido. Los quejosos me dijeron que si aquí en Nayarit no hay quien tenga los pantalones de poner en su lugar a la alcaldesa Gabriela Guzmán y sus cómplices del ayuntamiento y el cabildo, se trasladarán a Palacio Nacional para presentarle al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, un informe completo de las atrocidades cometidas por la tristemente famosa Pocana…PALESTRAZO: Adán Casas Rivas anda en verdaderos aprietos; sigue siendo pastor de la iglesia evangélica en primer lugar, y en segundo, trae de coordinadora de precampaña en la zona norte, a la corruptisima Gabriela Guzmán, la que poquísimo favor le hace, al contrario, le va a juntar votos, pero en contra.