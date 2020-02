Conmemoran el Día Naranja en Bahía de Banderas

El día 25 de cada mes se llevarán diversas actividades de concientización sobre prevención de la violencia contra mujeres y niñas.

En el marco de la conmemoración del Día Naranja a celebrarse el día 25 de cada mes, el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, que encabeza el doctor Jaime Cuevas Tello, busca crear conciencia y prevenir la violencia contra las mujeres y niñas, por lo que el pasado martes visitaron la colonia Javier Ovando, en donde se brindó una plática a mujeres y hombres.

«El día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, es el 25 de noviembre, sin embargo se conmemora el día 25 de cada mes; el objetivo de esta actividad es sensibilizar a la sociedad respecto al tema de la violencia, que no es normal, y que no es una acción que se deba minimizar», explicó Carmen Herrera, titular del Instituto Municipal de la Mujer, al tiempo que subrayó la preocupación constante del Gobierno Municipal en atender todo lo relacionado a este tema.

La psicóloga Sonia García Cienfuegos, fue la encargada de exponer el ciclo de violencia, así como las distintas modalidades en que se manifiesta la violencia y mediante la implementación de una dinámica, los vecinos, identificaron acciones violentas que han sufrido en algún momento de sus vidas.

«El tema de la violencia realmente es preocupante, de acuerdo a organismos en el país, del 2018 a la fecha han aumentado los feminicidios de 7 a 10 al día. Sin embargo, hay violencia contra la mujer que no se documenta, no solo es cuestión de pareja, sino que se da en los trabajos, en la calle, en diversos espacios y lo importante es que aprendamos a no justificarla ni normalizarla, pues la violencia es cualquier acto que se realiza con el objetivo de dañar a alguien física o psicológicamente», aseguró.

Posteriormente a dicho ejercicio de reflexión, los vecinos presentes plasmaron sus manos con pintura, negra y naranja, en las paredes del Foro Cultural de la plaza en dicha colonia a manera de símbolo para detener la violencia contra las niñas y mujeres. JuntosProgresamos