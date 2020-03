La ONU libera US $ 15 millones para ayudar a los países vulnerables a combatir la propagación del coronavirus

El Jefe Humanitario de la ONU, Mark Lowcock, liberó US $ 15 millones del Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF) para ayudar a financiar los esfuerzos mundiales para contener el virus COVID-19.

El anuncio se produjo cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó el riesgo global del brote de coronavirus a «muy alto», su nivel más alto de evaluación de riesgos. La OMS ha dicho que aún existe la posibilidad de contener el virus si se rompe su cadena de transmisión.

El aumento repentino de casos en Italia, la República Islámica del Irán y la República de Corea es profundamente preocupante. Ahora hay casos vinculados a Irán en Bahrein, Iraq, Kuwait y Omán, junto con casos vinculados a Italia en Argelia, Austria, Croacia, Alemania, España y Suiza.

Los fondos de la ONU se han entregado a la OMS y al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Financiará actividades esenciales, incluida la vigilancia de la propagación del virus, la investigación de casos y la operación de laboratorios nacionales.

La OMS ha pedido US $ 675 millones para financiar la lucha contra el coronavirus. Existe una ventana de oportunidad para contener la propagación del virus si los países toman medidas sólidas para detectar casos de manera temprana, aislar y atender a los pacientes, y rastrear contactos.

El Coordinador de Socorro de Emergencia y Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock, dijo: “Todavía no vemos evidencia de que el virus se esté propagando libremente. Mientras ese sea el caso, todavía tenemos la posibilidad de contenerlo.

“Pero se deben tomar medidas rápidas y sólidas para detectar los casos de manera temprana, aislar y atender a los pacientes, y rastrear los contactos. Debemos actuar ahora para evitar que este virus ponga más vidas en riesgo.

“Esta donación del Fondo de Emergencia de la ONU ayudará a los países con sistemas de salud frágiles a impulsar sus operaciones de detección y respuesta. Tiene el potencial de salvar la vida de millones de personas vulnerables”.

Esta es una coyuntura crítica en el brote. El objetivo es contener COVID-19 mediante el fortalecimiento de la vigilancia, la realización de investigaciones exhaustivas de brotes para identificar contactos y la aplicación de medidas apropiadas para evitar una mayor propagación.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, dijo: “La posible propagación del virus a países con sistemas de salud más débiles es una de nuestras mayores preocupaciones. Estos fondos ayudarán a estos países a prepararse para detectar y aislar casos, proteger a sus trabajadores de salud y tratar a los pacientes con dignidad y atención adecuada. Esto nos ayudará a salvar vidas y hacer retroceder el virus”

UNICEF lidera las acciones preventivas en las comunidades de los países afectados con comunicación de riesgos, brindando kits de higiene y médicos a escuelas y clínicas de salud y monitoreando el impacto del brote para apoyar la continuidad de la atención, la educación y los servicios sociales.

«En este momento crucial, se debe hacer todo lo posible para luchar contra el brote», dijo la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore. «Estos fondos cruciales respaldarán nuestros esfuerzos globales para reforzar los sistemas de salud más débiles e informar a los niños, las mujeres embarazadas y las familias sobre cómo protegerse».

