LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García

MERCADO MUNICIPAL DE BAHÍA

Listo en esta semana se pondrá a funcionar, sólo se rematan detalles, lo anterior manifestó el Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Doctor Jaime Alonso Cuevas Tello, «Todo listo, los locales tienen bastantes solicitudes es extensa la lista de los que quieren cubrir ser locatarios, porque son precios accesibles y quién resulte ser quien ocupe un espacio sabe que tendrá una forma honesta de vivir como comerciante en un lugar digno y con todos los servicios así como un lugar seguro, donde vender y la ciudadanía un lugar de diferentes ramas a precios de los productos frescos, del día con gente atenta, segura de lo que ofrece a su clientela que sin duda alguna será lo mejor de lo mejor en dicho Mercado de San José del Valle, así que «Pásele Güerita, Pásele Marchante, Que va a Llevar, Todo Fresco y del Día (de Ayer o Antier pero fue del Día) YA, retomando el tema el Doctor Jaime Cuevas, constará que todo esté bien, en la Inauguración del Mercado en Saint Jesse, para beneficio de todos los Bahiabanderenses, en la zona de Mezcales y Zona Serrana de San Juan, así que ahí estaremos en la puesta en marcha y por supuesto viendo los precios de las ofertas y productos que ahí expendan………. REGIDORES SE REUNIERON EN LA PARTE ALTA DEL AYUNTAMIENTO. Bajo la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos de Bahía de Banderas, que Preside el Doctor Héctor Pimienta, para tocar el tema del Consejo Integral de Seguridad Escolar, muchas personas sin duda se preguntarán y dirán que es esto o eso, sin embargo lo importante de éste asunto es que se siga el paso a paso o seguimiento de lo que debe prevalecer, aplicar y otorgar el que los que se aplican en ir y venir a sus Aulas, Escuelas o Centros deben saber lo relacionado a su Integridad y Derechos para recibir la Educación bajo la premisa de que les cuiden y se protejan de los posibles riesgos que conlleva desde que salen de sus hogares y horarios para recibir la enseñanza, inmiscuidos Padres, Sociedad, Maestros y los mismos Educandos………PEPE ARMENTA SUBTESORERO DE BAHÍA. En Efecto por instrucciones precisas del Jefe de Gobierno Municipal, Cuevas Tello, el NO joven pues cuenta con más de Cuatro Décadas de edad, llegó como el pollito PÍO, nadie lo pelaba menos lo aceptaban, tejió fino el COTISTA y llegó a Ingresos para brincar al puesto que muchos anhelaban, Recomendados, Parientes, Merecedores, Presionando, Preguntando, Señalando, Criticando, Poniendo Rocas y Lagunas sin y el Preciso, decidió darle un respiro y cierta comodidad a Perla Edith Aguirre, que es la Tesorera para que las cosas marchen bien en favor de lograr una mejor forma y llevar la Administración Pública Municipal de Bahía, la decisión debe ser para bien de lo contrario PEPE ARMENTA será un LASTRE lejos de un alivio, o SEASE, ayudará más el que no estorba?………A VER SÍ ASÍ PUEDE. Más Pelada y en la Boca no se puede, Antonio Echevarría García otorgó en su afán de ver y dar a la ciudadanía de Tepic una nueva oportunidad y opción mejor de Vialidad para los conductores de Vehículos Público y privado que constantemente se quejaban y echaban mentadas de todos sabores y colores el Gobernador Regaló varios cientos de metros de asfalto al INÚTIL Edil de TPC, Francisco Javier Guadalupe Castellón Fonseca, para que aplique y se aplique en materia de cubrir los Baches de la Ciudad Capital y evitar tanto problema de Vialidad en Tepic a ver si los aplica en calles que lo requieren y de ninguna manera en barrios y casas de Amigos e Íntimas……… DIPUTADOS HOY EN COMISIONES. Así dan a conocer que nuestros Honorables Huéspedes de las Curules que instaladas en la Cámara de Diputados, se realizarán dos eventos el primero de Hacienda y el segundo la sesión para adecuar y en la imperante necesidad de Reformar Artículos y párrafos, pues a hacerlo ya que esta es su función de la cual les pagan y por cierto muy bien, así que hay que estar atentos y seguir cada uno de los pasos y palabras de las y los Legisladores…….. GUSTAVO SI ÉSE GORDITO BAQUETON. Que despacha como Administrativo en la Policía Municipal de Bahía de Banderas y que la pica a ser amigo de todos y enemigo también, PUES según sea la balanza se acomoda por ser COMPADRE del JEFE, cosa que lo sitúa en la forma que le conviene, pues lo mismo le da servirle al Patrón que al Contrario, ha formado una situación de División de forma abierta sin importar protocolo, ni condición, tan sólo desinformar para ganar poniendo en entredicho al mismo Ricardo Guerra quien ha sido fácil manejable con la tirria del nefasto GUSTAMBO ÁLVAREZ, que trae a Comandantes, Coordinadores y Elementos para crear el CAOS interno según el por órdenes del Jefe al cuál en lugar de ayudarle cae en el dicho «No Me Ayudes Compadre» tal parece que el Galeno debe sacudirse de compromisos NON gratos………LO DE LA REYNA DE LA FERIA. Se traen una sanfrancia de aquellas, que fue fraude que se duele y que la Esposa de PAVEL Igual que su Reinado que la «Novia de aparato de Nacho» que hubiese ganado esta que la otra que ILIA, que sorprendieron y que utilizaron a cierto medio y su parentesco, una pura una dos con sal, en fin un desbarajuste que al final de cuentas la que coronaron sabe que NO lo merece y la destronada también lo CIERTO es que sorprendió la Asesora al Presidente Municipal de La Yesca y la quemada nadie se la quitará BIEN ILIA, te saliste con la tuya a costa de un PAPANATAS que ni las mujeres le gustan, así en La Yesca y sus acciones, así dicen los que conocen el hilo de la madeja.