“Protagonistas en la Política de Nuestra Nación»

Ciudadanos con valores deben involucrarse en la política.

Por Florentino Cordero

La tarde del viernes se llevó acabo la Magna Conferencia “Protagonistas en la Política de Nuestra Nación», por Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz, Secretario del Partido Nueva República de Costa Rica. Narró de primera mano cómo siendo un candidato “chiquito», sin recurso económico, fue creciendo hasta llegar a vencer en las primarias para presidente de Costa Rica.

‘Nadie se podía imaginar que un partido sin recursos pudiera pelear la presidencia’, les dijo Alvarado Muñoz recordando aquella tarde del 2018 cuando encabezó la fórmula a la Presidencia de Costa Rica; a la postre fue reconocido en su país de origen por haber logrado la hazaña de ganar la primer vuelta para ser presidente en el 2018, aunque como dan cuenta los medios de esa nación, fue rebasado en la segunda ‘perdió frente el candidato del gobierno’. Su campaña presidencial logró que el partido que representaba pasara de 1 a 14 diputados en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Antes en el 2014-2018 fue Diputado Nacional.

En su experiencia las redes sociales son importantes para llevar el mensaje a los ciudadanos, algunas veces refiere más que la televisión, radio, y medios tradicionales. Mencionó que llegaron al 40 por ciento de votación a favor en la primera vuelta, ‘La Política es importante no podemos desligarnos. Votando o no votando participamos en la política. A punta de las redes sociales fuimos subiendo en la política’, dijo.

Es Fabricio Alvarado, músico, cantante y conferencista internacional, periodista con experiencia de más de 20 años como reportero, productor y presentador de televisión y radio en Costa Rica, y aún en medios internacionales como el Noticiero Mundo Cristiano que se transmite a más de 60 países del mundo.

Dentro de su haber como escritor cuenta con “Cristianos en la Política», libro cargado de experiencias, retos y propuestas. Aunque asevera que no importa lo religioso o preferencia, ‘Debemos involucrarnos, existe un recelo por los políticos. Involucrar a la gente buena con valores. Que se convierta en activista de la política’, añadió.

‘Seamos protagonistas de nuestra propia historia, desde su escuela, trabajo y área de su vida. Ser agente de cambio para ésta generación. El político debe entender que desde el gobierno se deben resolver problemas importantes. La política es servir a los demás, no así mismo’, dijo. Es de destacar que Cyalpha México Consultoría Empresarial son los que invitaron al conferencista a Nayarit para dar a conocer su mensaje.