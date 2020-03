Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

Cuando los hombres no se sienten Dioses resulta gratificante aportar con la crítica las soluciones del momento para enfrentar con éxito el futuro. Si lo entiende la persona que pretende un cargo político, lo que digan sus colaboradores, pasa a segundo plano, no trasciende ni afecta. Es el caso del Dr. Navarro, a quien vengo apoyando desde 2005, cuando perdió la real posibilidad de ser Gobernador de su natal Nayarit ante un tapatío, su propio compadre Ney González, nayarita por adopción, ya que él nació y fue registrado en Guadalajara, Jalisco. Perdió a la mala pero sin salirse jamás del PRI, ha sido candidato externo a Gobernador y otros cargos, y ya se dice que Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, dirigente nacional del tricolor, simpatiza con la idea de hacerlo candidato del PRI al gobierno del Estado. Hace días, el viernes pasado para ser exactos, durante la presentación del nuevo delegado nacional, el enviado de Alito dijo, entre otras cosas, que su partido se prepara para entrarle a la recuperación del poder estatal, todos unidos y JUNTOS POR NAYARIT, curiosamente la organización que lidera el Dr. Navarro. En MORENA no quieren al Dr. Navarro y prueba de ello es la designación de Araceli Beltrán como jefa de prensa, justamente la señora que ha estado balconeando a Miguel Ángel, acusándolo de haber recibido de sus propias manos, maletines llenos de dinero, enviados por el Fiscal Sicario Edgar Veitia, para su campaña. Me atrevo a decir también que Navarro por alguna razón, cayó de la gracia del Presidente López Obrador, ordenándole por lo mismo, que llevara como suplente a Senador, al depravado sexual Daniel Sepúlveda, quien tiene denuncias por haber fraudeado a sus propios hermanos cristianos; Danielito fue corrido de la congregación y llevaba tres años no siendo ya ministro de culto, razón por la cual Celso Valderrama lo dejó fuera como aspirante a la gubernatura; eso lo sabía muy bien Navarro Quintero, quien no se chupa el dedo, pero como Miguel Ángel siempre ha sido disciplinado, aceptó sin chistar las indicaciones que le dio AMLO Presidente, llevándolo como suplente a Senador. Desde luego que no le gustó saber que con eso, se le iba de las manos la Secretaría del Bienestar, donde a la postre nombraron al que si es amigo y compadre de López Obrador, Manuel Peraza Segovia, el que puede ser candidato de MORENA a Gobernador, en caso de que lo quiera el Presidente de la Cuarta Transformación. Pudo AMLO nombrar a un miembro del equipo navarrista, y al no tomar esa decisión, se interpreta que Navarro no pesa en el ánimo del Presidente; razón de más para que Navarro Quintero acepte ser candidato del PRI a Gobernador, con la certeza de que solo él haría la hazaña de recuperar la plaza, apoyado por todos los grupos del partido de las mayorías, los que aun no desaparecen y continúan haciendo fuerte al tricolor. Desde Ney González y enseguida con Roberto Sandoval, dichos personajes quisieron acabar con la influencia de esos grupos, cosa que no pudieron. Se dice por ello que si hay un candidato que los entusiasme, ellos de mil amores se reagruparán y el que en estos momentos tiene madera para lograrlo, es el Dr. Navarro, amigo de Liberato, de Gerardo Montenegro, de Rigoberto, de Celso, de Águeda, de Acebo, de Avelino Aguirre, etcétera. El Dr. Navarro cada que le preguntan sobre su militancia lo repite: soy del PRI de donde jamás me han expulsado; es un hombre valiente por decir eso de una organización que se presume acabada y muy difícil que se levante; el Dr. Navarro por algo lo dice, agradecido pues sabe que fueron sus amigos del PRI los que lo hicieron Senador y porque no, en su momento, lo pueden llevar al cargo de Gobernador. La política es una ciencia que bien aplicada brinda excelentes resultados; en estos momentos solo Navarro puede garantizarle al PRI un triunfo arrollador por muchísimas razones; para el Doctor es el último tren dicen no pocos analistas, sin embargo, recuerden que Don Emilio tenía casi noventa años cuando fue Gobernador y Navarro aun no tiene ni setenta. Conozco su proyecto, afinado durante década y media de estar luchando por estar cerca del cargo que hoy desempeña el contador Toñito Echevarría; contempla lo mejor para el campo, la pesca, el bosque, la minería, la educación, la cultura y la seguridad. Con él se han sumado representantes del grupo que gobernó Nayarit en el pasado reciente, pero eso no quiere decir que se dejará mangonear; el Dr. Navarro tiene don de mando y quiere que haya para todos aunque sea frijolitos…PALESTRAZO: a ver Tico, como que estoy en contra del Dr. Navarro?. No mameyes pendejo.