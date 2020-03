Recolectan 7.3 toneladas de aparatos electrónicos

Gracias a la participación ciudadana, el Reciclón 2020 fue todo un éxito, con el apoyo del Gobierno del Estado de Nayarit.

Para ser tratada eficientemente, la basura electrónica fue trasladada a la ciudad de Guadalajara

Bajo el lema “Reduce, Reúsa y Recicla” el pasado fin de semana, se llevó a cabo el Reciclón 2020, evento que por segunda vez realiza el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, que encabeza el doctor Jaime Cuevas, el cual tiene por objetivo el acopio de aparatos electrónicos en desuso y contribuir al cuidado del medio ambiente.

La presidenta del Sistema DIF, LTS. Ana Esperanza Berúmen de Cuevas, en representación del Alcalde bahiabanderense, dio inicio a la recepción de basura electrónica, “esta es la oportunidad de deshacernos de todos estos aparatos que ya no tienen una vida útil.

Todavía tenemos como sociedad esa cultura de sacarlos para que el camión se los lleve y este es el momento de deshacernos de todos esos aparatos que luego de ser tratados tendrán otra utilidad”.

Matías Verdín Heras, titular de la Dirección de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente mencionó que los aparatos tienen elementos altamente contaminantes como mercurio, plomo, cadmio entre otros, “si no son tratados adecuadamente terminarán en un terreno baldío o a la orilla del río contaminando el agua, suelo y aire además de llegar a convertirse en un problema de salud pública, de ahí la importancia de reciclarlos”.

Por su parte, Jesús Carmona, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas, reconoció la importancia de dicha iniciativa del Gobierno Municipal, “es una iniciativa extraordinaria, es necesario cuidar el medio ambiente, a todos nos gustó la iniciativa y también la decisión la tomé como ciudadano; felicidades al doctor Cuevas, a su equipo de trabajo por la gran labor que ha hecho dirigiendo a este hermoso Bahía de Banderas”.

LA VOZ DE LOS CIUDADANOS: “Son importantes estas acciones porque a veces no sabemos a dónde llevar este tipo de desechos. Los teníamos en una bodega porque se desocuparon de una oficina y estábamos esperando esto, para venir a depositarlos”, expresó Cecilia Neira, vecina del Municipio.

“La verdad esto es una idea fantástica porque uno no sabe qué hacer con los desechos electrónicos que va juntando en la casa y me parece muy importante la información de que no se deben juntar este tipo de desechos con la basura común”, comentó Patricia Bialek.