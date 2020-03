Cierre de fronteras, faltaría el toque de queda

Con el anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de cerrar la frontera con México por el aumento de enfermos y muertos por el Coronavirus o COVID-19, Por aumento de casos de #COVID19 en Estados Unidos, decretan #cuarentena obligatoria en el estado de California, el más habitado de ese país.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirma el cierre parcial de la frontera entre México y Estados Unidos a partir de hoy sábado como medida de prevención por el #coronavirus #COVID19.

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al sector empresarial a no despedir a sus empleados durante la crisis del nuevo coronavirus, “porque eso es ilegal e injusto”.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el mandatario urgió a los empresarios a tener dimensión social y que no despidan a sus trabajadores.

De acuerdo con el primer mandatario, la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde le hizo llegar un informe donde se denuncia que diversas empresas están prescindiendo de trabajadores por la emergencia sanitaria.

«No se debe aprovechar la situación de crisis, sobre todo de salud, para hacer cosas indebidas. Hay en las redes la denuncia de que algunas empresas están despidiendo a sus trabajadores, eso es injusto, es indebido”.

“Ahora no tenemos mucho riesgo, no nos paralicemos y guardemos fuerzas, y sobre todo que mantengamos nuestra fortaleza moral porque si desgraciadamente las cosas se complican, pues si desde ahora ya estamos poniéndonos tristes, pues cuando llegue el momento más difícil vamos a estar ya vencidos”.

Tiendas como Wall-Mart aseguran que a “los cerillos” de la tercera edad buscará protegerlos dándoles salarios pero que se queden en sus casas pues los ancianos son los más propensos para adquirir este virus, en cambio restaurantes piden a empleados que sean solidarios y que descansen sin sueldo de 15 y 30 días, no importándoles como sobreviran a esta contingencia y si tienen manera de pagar su comida, la renta, la luz y el agua.

Mientras tanto en Bahía de Banderas políticos piden a la gente que asistan a sus compras a la tienda de la esquina, a las fruterías locales y adquirir alimentos en fondas y pequeños restaurantes, pues con ello permitirán que los comerciantes locales sigan manteniendo ese negocio familiar. “Hoy fuimos a la tienda de Reyes Suárez como muchas otras veces y aprovechamos para pedirles que apoyemos a los vendedores locales de nuestros pueblos consumiendo sus productos”.

Pepe Castañeda por su parte señala: “Apoyamos a difundir lo que nuestras manos locales producen; consumamos lo local”. #RegidorPepeCastañeda #ConsumamosLoLocal

De la misma manera escuchamos en un noticiero radial lo mal que la están pasando los vendedores de la playa, quienes afirman que la situación está difícil, que en estos días no hay turistas en la playa y que algunas veces ni siquiera venden una prenda de lo que ofrecen, pues no tienen a quien ofrecerla, lo mismo dicen las masajistas de spa, quienes de pronto se ven sin trabajo y que viven al día con lo que hacen y si no tienen no saben que es lo que van hacer para alimentar a sus hijos y a su familia.

Como se ven las cosas, solo faltara el “toque de queda” para que nadie ande por las noches sin hacer nada, puesto que el servicio público estará restringido en sus capacidades, o sea que no se permitirá que camiones y mucho menos las mentadas combis anden con sobrecupo, y eso que ayer mismo la secretaria de vialidad realizo un operativo para que los conductores realicen limpieza a fondo de las unidades, ya que ello permitirá que los riegos de contraer enfermedades será mucho menor.