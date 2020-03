LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



MUCHOS NO GUARDARON CUARENTENA NI TOMARON PRECAUCIONES Sin lugar a dudas el AMULETO de Andrés Manuel López Obrador se lo pasó al Delegado PERAZA, pues Ambos por una parte dirigen mensajes respecto al CORONA VIRUS y por otra parte convocan y asisten a Eventos Masivos con personas de todas las edades y contacto directo saludando de mano y abrazando a todos los que se le ponen enfrente, de ésta manera piensas y actúan que con la misma actitud los conciudadanos habrán de seguir las reglas, o como ahí que aplica en el Presidente de México y el Delegado Peraza?……… MUCHAS OPINIONES, MUCHOS Conocen la situación del Coronavirus, sus consecuencias y distintas formas de neutralizarlo en las Redes unos se sienten dueños y propietarios de la verdad, que SÍ hay casos pero TE ordenaron NO publicarlo, o tienes que decir la verdad porque YO sé que hay en tal lugar donde trabaja mi esposo mi esposa mi amante y que con esta medicina se aplica y se contrarresta pero están en la misma son cómplices y van de la mano y sinnúmero de PENDEJADAS, que la verdad se pasan ejemplo si realmente saben de casos reales que ellos vieron o se dieron cuenta porque trabajan en el Seguro, Issste u otro nosocomio al estar ahí ya se contagiaron o si saben que medicamento y como aplicarlo pues hagan grupos y resuelvan pónganse a trabajar y no a criticar o señalar no sean irresponsables o Inhumanos que sabiendo el remedio optan por hablar y no actuar……… AHORA ES CUANDO SE DEBEN VER A POLÍTICOS HACIENDO CAMPAÑA. Contra éste VIRUS, aquí es donde debe de haber Contratación de Parvadas de jóvenes llevando Agua, Alcohol, Cloro, Jabón, Comida, Dinero, Despensas, Tortas, Frutsis y demás a las personas que SÍ están en cuarentena en sus hogares, ya sea rentados o propio, AQUÍ es donde se ocupa la acción, no SALIVA, prometiendo y bajando Apoyos y si llegan habrá más NO se ocupa mucho se requiere un poco a los necesitados que la Verdad TODOS ocupamos unos más que otros aun así brillan por su ausencia los que VAN a componer el País, Estado y Municipio, AQUÍ es donde debería de verse el verdadero interés de una más y mejor condición de Vida para los que están y podrían estar en contingencia como la Canción Donde están, dónde están?…….. GANDALLAS, VIVIDORES Y OPORTUNISTAS MORENOS. Miren que aprovechar y a puerta cerrada los Diputados Federal y Senadores para Aprobar el REELEGIRSE hasta por 4 Periodos sin Renunciar al Cargo IRA QUÉ A GUSTO, no criticaban a los demás Exlegisladores y otras administraciones por los excesos cometidos en contra de la LEY y los Abusos AHORA salieron más Hambreados y Largos éstos MORENOS, que aprovechando la triste y lamentable CRISIS VIRAL se atrincheraron, se propusieron, para nada Discutieron al Contrario se Aprobaron CUATRO VECES ser Diputado Federal o Senador Viva La 4rta de BAQUETONES y seguramente habrá quién los alabe y defienda…….Y NOS PUSIMOS EN CUARENTENA POBRE, POBRE CUARENTENA





Comparte esto: WhatsApp

Facebook

Telegram

Twitter