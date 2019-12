Contralinea

Por Francisco Javier Villa

Lamentable la desaparición de tabloides en Vallarta y Tepic

Resulta triste el hecho de que se tengan que cerrar fuentes importantes de empleo, en donde muchos señalan que la entrada de las redes sociales vía Internet ha obligado a propietarios de importantes diarios, semanarios, revistas y hasta “Hojas Parroquiales” a dejar de imprimir y dejar de perder el tiempo y dinero, cuando los lectores de antaño ya no ven las letras o de plano se están muriendo, la cuestión es que el diario Tribuna de la Bahía, del vecino Puerto Vallarta, Jalisco el dueño ya tomó la decisión de cerrar el impreso a partir de mañana sábado, lo cual quiere decir que este viernes 13 de diciembre (ayer) será la última vez que se maquile el periódico en las viejas rotativas de los talleres que esta empresa tiene allá por El Coapinole para salir a la luz pública mañana sábado.

La noticia, que ya está en boca de muchos, debido a que fue filtrada desde el interior del propio Tribuna de la Bahía, no deja de sorprender por lo que ello implica para el sector de los medios de comunicación en Puerto Vallarta, pero, sobre todo, porque nadie pensaría que un millonario como el señor Fernando González Corona se atreviera a cerrar una fuente de trabajo y dejar sin empleo a decenas de trabajadores que dependían del sueldo que devengaban en la empresa, pero dicen que ya se cansó de perder dinero en un tabloide que tiene más de 30 años a raíz de haber “recogido” las cenizas del Diario de la Bahía que tuvo una circulación e impacto interesante antes de que el municipio de Bahía de Banderas naciera, convirtiéndose el Diario de la Bahía “el hijo incómodo” del Vallarta Opina de Luis Reyes Brambila, ya que para que naciera el mencionado Diario de la Bahía se tuvo que echar mano de reporteros y ex trabajadores del Vallarta Opina que fue el proveedor directo de la aventura de Jorge Souza Jaufred como director y de tantos más hombres y mujeres se unieron con el apoyo pleno del presidente municipal de aquellos tiempos, aunque poco les duró el gusto debido a que “se les acabó el gusto y el dinero” para tuviera que ser Fernando González Corona los convenciera para armar los cimientos de un nuevo periódico para Puerto Vallarta, con miras a utilizarlo para propósitos de la política, en este caso buscar el promotor del diario llegara a la presidencia municipal y “poner piedritas en el camino al, en ese momento alcalde del municipio Rodolfo González Macías, quien al final no pudo hacer que su partido, en aquellos años, el PRI, pudiera ganarle a González Corona la elección y que llevó al poder político a David Cuevas García, haciendo que el PAN ganara varias elecciones.

Es una lástima que Tribuna de la Bahía tenga que emigrar y reforzar a Tribuna de Baja California en Los Cabos, en donde dicen que se sostiene también de manera tambaleante debido al enorme costo de imprimir y circular un periódico, pero que ahora tendrá más atención en lo económico y administrativo, dejando la carga que Tribuna de la Bahía tenía en Puerto Vallarta, Jalisco.

En Nayarit también se cuecen habas, hace poco, y debido al fallecimiento de su propietario fundador Edgar Arellano, El Diario Express también dijo adiós, sus herederos no pudieron sostenerlo, por lo que dejó de ser aquel periódico que el “Pipiripau” tenía como su orgullo, de la misma manera decenas se impresos semanarios pasaron a mejor vida, ya que con el ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda “la llave se cerró” y no hubo recursos económicos para todos, por eso, al no tener dinero para imprimir, o maquilar, no les quedó de otra más que decir adiós, y la verdad algunos de ellos se extrañan pues tenían material interesante, puesto que el actual gobernador, Antonio Echevarría García, mantiene cerrada la llave hasta para los grandes como Realidades de Tepic y otros más, lo mismo ha sucedido en Bahía de Banderas en donde Noticias de la Bahía emigró al Internet y dejó de imprimir en el papel dejando un hueco para muchos que les gustaba leer sus notas principalmente policiacas, a la vez “su hermano” Critica en Tepic también dejó de imprimir su diario y ahora dedica espacios en una revista mensual, pocos somos los que seguimos llevando papel a la gente, Vallarta Opina con sus más de 40 años circulando, Siempre Libres, Meridiano, La Opinión de la Bahía, todos ellos periódicos diarios que siguen haciendo el esfuerzo de mantenerse y mantener a familias enteras con empleo.