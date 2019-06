Contralínea

Por Francisco Javier Villa

La Injusticia de la Justicia

Resulta como una mentada de madre el hecho de a pesar de que la ex directora de transito estatal en Nayarit, Patricia Betancourt Zepeda, se declarara culpable de encubrimiento del asesinato del periodista Alejandro Márquez ocurrido el 30 de noviembre del año pasado, y que la ex funcionaria estatal reconociera su participación en el artero crimen del periodista y el juez de Control le dio una sentencia de cuatro años de cárcel y una multa de 100 días de salario.

Tras meses de investigación, las autoridades de la Fiscalía aportaron pruebas que señalaban la participación de la ex funcionaria en el homicidio del comunicador.

De acuerdo a la reconstrucción de hechos, el 30 de noviembre del 2018, Santos Román y Luis Alberto Hernández llevaron al reportero a un cañaveral cercano al aeropuerto Amado Nervo en el poblado de Pantanal en el municipio de Tepic, donde le dispararon con un arma de fuego en dos ocasiones.

En las pruebas, la defensa de los inculpados, señalaron que el comunicador publicó un video en internet donde vincula a la ex directora de Tránsito en asuntos personales con el ex jefe de Licencias, Santos Román, y que eso es un paliativo por lo que hicieron sus defendidos.

En tanto, Santos Román ex jefe del área de licencias de Tránsito del estado y Luis Alberto Hernández ex jefe de informática de la misma dependencia continuarán en prisión en el penal Venustiano Carranza de Tepic hasta que se determine la sentencia por el delito de homicidio calificado, al considerarse como autores materiales, y se desconoce el hecho de quien fue el autor o autores intelectuales, o sea quien o quienes ordenaron este asesinato que mantiene a los comunicadores enojados, y con justa razón, ya que a muchos que están en las celdas del Venustiano Carranza les aplicaron muchos años y sin derecho a libertad bajo caución con la irrisoria cantidad de 100 salarios mínimos.

Que poco vale la vida de los periodistas en Nayarit, ya que en este caso la acusada de ser partícipe de asesinato en la modalidad de encubrimiento le otorgó la pena mínima de 4 años, cuando deberían haber sido por lo menos 10 y tenga la oportunidad de salir a la calle con la impunidad y el cinismo por este hecho del cual muy pocos salen bien librados como ella.

Mientras que por acá, en Bahía de Banderas, en lo que se refiere a transito estatal, por fin llegaron las placas para vehículos, razón por la que las oficinas de Mezcales, San Juan de Abajo y Bucerías se encontraban llenas de propietarios de autos, camionetas, camiones y hasta motocicletas haciendo sus trámites para ponerse al corriente en sus pagos de refrendos, actualización de láminas y cambios de propietarios, ya que se habían dado aviso de que en los próximos días se realizaran operativos para detener a los vehículos que utilicen placas anteriores, no hayan hecho actualización de sus pagos de refrendos, que les falten licencia de conducir a los que los llevan manejando, vidrios polarizados, etc. etc.

Por otro lado tránsito municipal está haciendo lo suyo en lo que se refiere al operativo motoloco, el alcoholímetro semanal y detener a los conductores que hagan uso del teléfono celular y los que no hagan uso del cinturón de seguridad al manejar, bien por el director de la corporación, licenciado Pedro Baños que sigue trabajando bien y de buenas.