Comentarios de la Bahía

Por Nayar Araiza López

La Secundaria de Valle Marlín y Maestros por México

Incertidumbre causa la lamentable actitud la supervisión zona 09 de Secundarias Generales, que abarca desde Sayulita hasta El Colomo, quienes erróneamente y con dolosa subjetividad, confunden a los padres de familia y a la opinión pública, con un tema de asignación de una plaza de Directora, que correspondía apegados a la propia normativa de la SEP, a la Secundaria José Vasconcelos del Fraccionamiento Valle Marlín, en San Vicente, que estaba cubriendo provisionalmente una profesora con clave de Subdirectora, pero comisionada.

Este asunto detonó que la supervisión se confrontara de manera equivocada, directamente con el propio titular del Secretaría de Educación Pública del Estado, Francisco Contreras Robles, así como con el Jefe de Departamento de Secundarias Generales Salvador Langarica Monroy, además del Secretario General del SNTE de la Sección 20 de Nayarit, José Manuel Torres Ávila y la Secretaria de Conflictos de Secundarias Generales Jesús Noelia Ramos Nungaray, no se diga los dirigentes seccionales del sindicato magisterial en Bahía de Banderas, o sea absolutamente con todos, lo que motiva a la obligada reflexión, ¿quién está mal o no hace las cosas de forma prudente?

Y es que debido a que en la ya derogada Reforma Educativa, en donde todavía no se modifican las leyes secundarias, sigue vigente la normativa anterior, en donde los Maestros que concursaron vía el Sistema Nacional de Evaluación del Servicio Profesional Docente, para acceder a una nueva plaza y promocionarse en la función, motivó nuevos nombramientos no solo de plazas directivas, sino también Subdirectores, Supervisores y Maestros de nuevo ingreso, en este marco y con base a los resultados de su evaluación, se elaboró una lista de prelación para ubicarlos en las plazas disponibles que el servicio educativo requiere.

Por lo tanto debido a esto, la autoridad educativa les tiene que respetar hasta este ciclo escolar, la lista de prelación que se integró, conforme a los resultados de la evaluación en la designación de cargos directivos de nueva creación, que fue lo que sucedió con la Secundaria José Vasconcelos de Valle Marlín, esto significa que la Maestra Juana Patricia Félix Carrillo y nueva Directora, se ganó su posición por examen de evaluación, absolutamente nada ilegal ni historias de corrupción, como dolosamente un grupo de equivocados docentes y la propia Supervisión de la zona 09 lo quieren hacer creer, por motivos netamente personales, que fue lo que detonó este conflicto. La Maestra Félix Carrillo no es ninguna aviadora, la propia supervisión no la dejó tomar posesión del cargo, contraviniendo totalmente un mandato legal, de ahí que fuera la propia autoridad educativa la que viniera a darle posesión.

Igualmente una vez que se concluyó la asignación de horas aula, con los docentes disponibles al inicio de este ciclo escolar que está por concluir, quedaron cientos de horas sin poder ser cubiertas en Bahía de Banderas, en todos los niveles de educación básica, debido a que precisamente los Docentes evaluados, muchos de ellos no aceptaron venirse a este municipio por ser zona cara, asignaturas de 10, 12, 15, 20 o hasta 35 horas, según el tamaño y número de grupos por plantel que estuvieron disponibles. Para solucionar el problema y los alumnos tuvieran clases, los docentes en los planteles, se pusieron a dar las clases de esas horas asignatura que no cubrieron los maestros evaluados, digamos “algo así como fiado”, pero que fueron normalizados a través de la figura de interinatos, además los directivos y la autoridad de SEPEN, tuvieron que echar mano de docentes que aceptaron impartir clases para cubrir todas esas horas.

Esta fue la causa de que al principio del ciclo, los maestros que estaban cubriendo horas duraron hasta dos meses sin recibir su sueldo, en los que estaban los docentes de la Secundaria José Vasconcelos, por una normativa de la anterior Reforma Educativa, hoy ya derogada, que no aplica a municipios como Bahía de Banderas, por su geografía y economía, que no conviene a muchos maestros, si no es una asignación de tiempo completo, para que les convenga cambiar de residencia.

Bajo esta circunstancia es que también en la Secundaria General Fray Junípero Serra de Bucerías, se contrató para la materia de español bajo la modalidad de interinato, al Profesor José Luis Langarica Ríos, quien cabe aclarar si tiene la categoría de “idóneo” por evaluación docente, que tenía sus horas en Las Varas, pero que por las horas asignatura disponibles, alcanzaban aquí las 40 horas, que tampoco fue cubierta por profesores del mismo plantel, ni del municipio, ni por perfil ni por disponibilidad de la lista de prelación de los evaluados.

Así que definitivamente que el Maestro señalado por la supervisión como una “imposición por corrupción y nepotismo” José Luis Langarica, no se le puede coartar su derecho constitucional al trabajo, como lo tiene cualquier otro joven Profesor, más si cumple con la normativa y los requisitos, aquí definitivamente que tampoco hay ninguna situación de ilegalidad, como lo afirma en su “arguende” la supervisión de la zona 09; “el que tenga el mismo apellido del Jefe de Departamento Salvador Langarica, (los parientes no se escogen) no es impedimento para que tenga igualdad de oportunidades” que los demás.

Cabe señalar y aclarar, que definitivamente fue el SNTE y su dirigente en la Sección XX de Nayarit el Profesor Manuel Torres Ávila, así como en su momento el entonces dirigente sindical en Bahía de Banderas José Antonio Plácito, antes de pasar el comité seccional al Profesor José Ángel Aguiar Lamas, fueron quienes pugnaron y gestionaron el pago de horas interinato, y que por primera vez en muchos años, el Departamento de Secundarias Generales de SEPEN a cargo de Salvador Langarica, haya otorgado la facultad a los directores de los planteles, que bajo la figura de interinatos, resolvieran la falta de docentes para cubrir cientos de horas asignatura disponibles, beneficiándose muchos maestros y maestras con horas adicionales a sus claves, esto fue informado plantel por plantel, aquí no hubo absolutamente nada en lo oscurito, como lo afirma la supervisión dolosamente para confundir, todo fue legal y un logro sindical del SNTE.

En este asunto de la Secundaria José Vasconcelos de Valle Marlín “hay gato encerrado”, ya que tiene la mano metida la organización “Maestros por México” asociada a MORENA y a la tristemente célebre Elba Esther Gordillo, que dicho sea de paso, todo lo que critica la supervisión de la zona 09, influyentismo, corrupción, venta de plazas, antidemocracia sindical y un sinfín de incoherencias, fue precisamente herencia y práctica común como forma de control político del SNTE precisamente de la expresidiaria ex dirigente nacional del sindicato magisterial, a quienes “morenos” y estos Maestros disidentes quieren reivindicar a través de “puras grillas” nocivas a la educación.

Detrás de Maestros por México en Nayarit, indiscutiblemente que está la Profesora Mirna Manjarrez, exdirigente del PANAL y la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, que fueron las que se tomaron la foto con la octogenaria Elba Esther Gordillo cuando salió del bote, que han hecho su carrera política, precisamente valiéndose de esas prácticas que hoy la supervisión 09 está criticando, confundiendo sus funciones como autoridad educativa, pues esta supervisión es la que representa a los SEPEN en Bahía de Banderas, pero que la han convertido en un espacio de activación política de “lucha por los derechos de los maestros” –le dicen- que es netamente de carácter gremial y sindical, totalmente al margen de la función educativa y administrativa, causando muchos problemas a los directores de las escuelas, flaco favor le hacen a MORENA.

Igualmente esa necesidad de “Maestros por México” de figurar y protagonizar, tienen la intención de causar agitación al gobierno municipal del Presidente Jaime Cuevas Tello, puesto que bajo el pretexto de “su lucha contra la corrupción”, utilizan a elementos del Comité de Acción Ciudadana de Valle Marlín, un fraccionamiento que está siendo atendido por el gobierno municipal, incluyendo la construcción del plantel de la Secundaria José Vasconcelos, del que ya donó el terreno y el INIFE, que es la dependencia federal que hace obra pública educativa, ya tiene presupuestado este proyecto, o sea las gestiones ya están corriendo, por lo que los argumentos de que “en lugar de una directora, que se atiendan las necesidades”.

Incluso estos “ciudadanos” que tomaron el plantel y la supervisión, son pocos y ni siquiera tienen hijos estudiando en esta secundaria, son “agitadores” profesionales bien identificados, a los que les prometieron algunos beneficios y hasta candidaturas, lo cierto es que también la Ley prohíbe a las “sociedades de padres de familia”, que hay que aclarar ya no se llaman así, sino que fueron transformados en Consejos de Participación Social, para hacer funciones exclusivas de gestión y mejoras, no es su competencia involucrarse en decisiones de carácter académico ni administrativo, como lo es la designación de docentes y directivos, están siendo engañados por la supervisión, utilizados por políticos de MORENA, que son los que verdaderamente están detrás de este “movimiento” en la Secundaria Valle Marlín.

Es por eso que cualquier pretexto lo maximizan y lo disfrazan de “lucha contra la corrupción”, cuando en la realidad no tienen absolutamente ningún liderazgo social ni magisterial, porque de todas las secundarias generales, que dicho sea de paso, ya desconocieron la figura de la Supervisión 09, porque se aparta totalmente de sus funciones, al confrontarse con la representación sindical del SNTE y la propia autoridad del SEPEN, bueno hasta al propio Gobernador Antonio Echevarría García lo llamaron “cómplice de la corrupción”, indiscutiblemente que de dejarse operando la supervisión, causará un caos en los servicios educativos, pudiéndose empañar la asignación de horas disponibles para el próximo ciclo escolar. La mayoría de directores en Bahía de Banderas, ahora dependen directamente del Secretario de SEPEN Francisco Contreras Robles y no de la supervisión 09.

También es importante aclarar, que legalmente es la Comisión SEP-SNTE, en cada plantel, la facultada de hacer las propuestas para las horas asignatura e interinatos disponibles, lo que significa que es cada director con su Secretario General Seccional del sindicato los encargados, que a su vez las presentan al Comité Ejecutivo de la Sección XX del SNTE en Tepic que dirige Manuel Torres Ávila y al Departamento de Secundarias Generales a cargo de Salvador Langarica Monroy.

En ningún lado dice que son los supervisores de zona los que tienen que asignar horas, contratar maestros o imponer directores y subdirectores, únicamente por usos y costumbres se les tomaba en cuenta, pero esto no es su facultad, mucho menos “impugnar” maestros o directivos, que es lo que se hizo en la supervisión 09, utilizando incluso documentación oficial, para evidenciarla en las redes sociales, causando daño moral a profesores que no están incurriendo en ninguna irregularidad, lo que definitivamente es antiético, antiprofesional y muy mezquino, valerse de una posición en la que tiene acceso a documentos oficiales, para afectar a terceros.

Es papel del SNTE y la Sección XX en Nayarit, es pugnar por los intereses laborales de los profesores, sus dirigentes son electos en asambleas democráticas en los planteles, si el reducido grupo de Maestros por México, quieren competir en los planteles por las secciones sindicales, que se la jueguen con votos, que ganen y convenzan a los maestros con argumentos, no con acciones radicales y grillas de choque que desprestigian la función docente, como es el caso de la supervisión 09. Lamentablemente.

En Nayarit el SNTE tiene una gran y legítima representación, lo demostraron el pasado 1 de mayo en la marcha del Día Internacional del Trabajo, miles marcharon en la capital Tepic, los maestros y maestras no están inconformes ya que su dirigente José Manuel Torres Ávila, cumple al pie de la letra la misión y visión sindical de representar, defender y reivindicar los derechos y conquistas de los trabajadores de la educación, impulsando, con liderazgo, pasión e inspiración, una educación pública de calidad con estricto apego al contenido filosófico del Artículo 3o Constitucional, siendo un Sindicato moderno, innovador y eficiente con dirigentes cercanos a sus agremiados, que concentra su atención en fortalecer la dignidad, el orgullo de ser maestro y el reconocimiento social en la tarea de la educación. Va.