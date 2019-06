Gran respuesta de vecinos de Valle Dorado a las Jornadas de Regularización

“Me parece que estas jornadas son muy buenas, ya que te facilitan y te orientan hacia lo que estás requiriendo, nos facilita en cuestión de tiempo y dinero. Han sido muy atentos, muchas gracias”.

Vecinos de Valle Dorado tuvieron una gran respuesta a la Jornada de regularización impulsada el Gobierno Municipal que encabeza el doctor Jaime Cuevas Tello, la cual se llevó a cabo en la Plaza Pública de esta comunidad, donde diversas dependencias se acercan a la población para facilitar la realización de trámites como: pago de impuesto predial, licencias de funcionamiento, visto bueno de Protección Civil, licencias de construcción, número oficial, entre otros.

“Está de maravilla, de maravilla se ahorra uno la vuelta. Tiempo, dinero y esfuerzo, deberían ya de ponerse aquí de planta ¡así de fácil! Porque se le va todo el día a uno en Valle” dijo el señor Luis Hernández, quien se acercó a las dependencias para la tramitación de una licencia de funcionamiento de un taller de costura.

Por otro lado, Daniela Calixto, considera que esta propuesta por parte del Gobierno Municipal, debería realizarse periódicamente, si no se puede mensual -dijo- que anualmente vengan, y agregó, “yo pienso que está bien porque hay locales que ya están mucho tiempo en curso y no cumplen con los reglamentos que deben. Está muy bien que se hayan puesto aquí porque ir hasta allá (Valle de Banderas) está muy retirado y precisamente por estar en el negocio a veces no tienes tiempo de ir”, comentó, quien al igual que ella, otros locatarios tendrán la oportunidad de poner su negocio en regla.

Vanessa Castellanos, propietaria de un Salón de Belleza, acudió a las Jornadas de Regularización a tramitar la renovación de la licencia de funcionamiento, “la verdad para mi se me hace más cómodo que estén establecidos aquí en la entrada y nos permitan hacer la regularización de nuestros permisos, y así podemos estar al corriente conforme al año. La verdad se me hizo excelente esta propuesta”.

“Me parece que estas jornadas son muy buenas, ya que te facilitan y te orientan hacia lo que estás requiriendo, nos facilita en cuestión de tiempo y dinero. Han sido muy atentos, muchas gracias”, opinóAbigail Martínez, quien se acercó para tramitar un permiso de funcionamiento provisional, y se dijo contenta por la atención y por la resolución de todas sus dudas.

Las Jornadas de Regularización en dicha localidad, continuaran los días 21, 24, 25 y 26 de Junio, con un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. #JuntosProgresamos