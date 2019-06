Hablando se entiende la gente: Pedro Baños

Hay que apostarle y ejercer lo que marcan los estatutos y reglamento de tránsito y vialidad, con razonamiento actual, dejemos de ser pueblos y seamos una ciudad ordenada, con personas civilizadas

Ramón Álvarez/La Opinión

Reubicados Comerciantes, que estaban en vía pública y no había paso vehicular, con diálogo, entendimiento y voluntad, se hacen las cosas bien y de buenas, asegura Pedro Baños García, Director de Tránsito y Policía Vial, de Bahía de Banderas

El Funcionario Municipal, hace saber que desde lo de Marcos hasta Nuevo Vallarta, toda la franja turística, se irá adecuando a las obras de modernidad que hace falta en Bahía de Banderas, habremos de hacer cumplir la Ley de Movilidad, que se tiene derecho las personas a pie y en vehículos, respetando de la misma manera de no, quitarle la forma de vida para subsistir y llevarles a sus familias el sustento de parte de comerciantes y prestadores de servicios, en sus diferentes modalidades

Tenemos la obligación de hacer valer y cumplir la Ley, destaca Pedro Baños, pero hay que apostarle y ejercer lo que marcan los estatutos y reglamento de tránsito y vialidad, con razonamiento actual, dejemos de ser pueblos y seamos una ciudad ordenada, con personas civilizadas, con criterio propio y con visión de futuro, por nuestros hijos, que vean lo logros y no digan, desde que nací, esto está igual» por eso como autoridad y ciudadanos seamos responsables y respetuosos, entre más mejor estén nuestro municipio, mejor y más turismo habrá y por lo consiguiente más desarrollado, turismo y más ventas