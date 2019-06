LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



JAIME CUEVAS ATENDIÓ AGENDA PRIVADA.

De ésta manera, el Presidente Municipal de Bahía de Banderas, se observó a la Diputada Local Karla Flores, al ex-presidente de Compostela Marco Antonio Moreno, mejor conocido como MARCONI, Empresarios, Prestadores de servicios y ciudadanía en general, que aunque no tuvieron cita, se le acercaron, fueron atendidos, escuchados y gestionados sus asuntos, hasta lograr soluciones, a palabras de sus Secretarios Privado y participar, se atendió a más de 35 personas en su conjunto………20 Detenidos por supuestos casos de Encubrimiento, Robos, Asaltos, porque se les olvidó dar para comer a sus hijos, por andar de mitoteros, conduciendo con aliento alcohólico y órdenes de aprehensión, entre otros delitos, los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Jorge Benito Rodríguez, titular de la misma, por lo que sus celdas y del penal de Tepic, pues diario CAEN pájaros de cuentas pendientes, con la justicia……….ALGUNAS QUEJAS DE LOS TRÁNSITOS EN BAHÍA. Mucho se dice y se señala, el actuar o proceder, de los agentes viales y tránsitos, de los cuales SÍ, hay cierto abuso porque no tienen la mesura ni capacidad de aplicar el sentido común, pues gritan y se bajan de sus motos o coches, con altivez, prepotencia y soberbia, COSA que molesta al infractor, tanto cuando falta a los señalamientos de vialidad, PERO, también el conductor se PASA, como ayer cierto ciudadano que, tomó y grabó a un motociclista, donde aseguraba que el uniformado no traía casco y la verdad NO, se ha visto tamaña desfachatez en los elementos, conducir sin Casco, sin embargo a nadie nos gusta que se nos llame la atención ni que nos infraccionen, pues eso de quitarse el casco para levantar la boleta NADA, tiene que ver, PERO cuando eso suceda hay que tomarle foto o video, al uniformado, cuando circule NO parado, digo, sin embargo si hay foto de ello, venga y claro

que la publicamos……..LOS CERTÁMENES DE BELLEZA AL DÍA. No pasa uno y ya, está otro encima, tal parece que la economía en nuestro Estado y Municipio es muy boyante, pues que en tal poblado, hay SEÑORITA para que concurse y gane para el Estatal, luego para el Nacional y si se puede para que nos represente, en el extranjero y es una situación de nunca acabar o sea siempre hay ésta clase de eventos para estar divirtiéndose, gastando dinero y utilizando el tiempo para ello, por lo tanto, así nos la llevamos y luego nos quejamos de que llegó la quincena y no nos ajustó!!