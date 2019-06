Directivos quieren fuera a Mercedes Curiel Rodríguez, Supervisora del Sector 09

Luis Carlos Tejeda/El Centauro

Directores, subdirectores y coordinadores académicos se dicen cansados de la actitud prepotente con la que la supervisora de su sector, correspondiente a Bahía de Banderas que va Lo de Marcos a El Colomo, se dirige hacia ellos, por esto y más inconformidades enviaron un oficio dirigido al representante de Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, Francisco Contreras Flores para solicitar la destitución inmediata de su puesto, manifestaron que de manera reiterada Mercedes Curiel es prepotente y carente de ética, que se mete en aspectos personales del personal creando conflictos y divisiones que perjudican el ambiente laboral.

Es preciso señalar que se le ha visto involucrada en conflictos en reiteradas ocasiones, en la Secundaria Fray Junípero Serra recordaremos el escándalo del supuesto “acoso” de profesores hacia alumnas que resultó ser una falacia donde la Supervisora sin fundamentos ni pruebas alentó a la salida de varios profesores y aparentemente lo hizo por la presunta amistad con una ex empleada administrativa del plantel que fue cesada de su cargo y por una posible venganza buscó la manera de que profesores y directivos resultaran afectados, o bien en la toma de la Secundaria de Valle Marlín donde varios padres de familia decidieron manifestarse en contra de la entrada de la nueva Directora, Juana Patricia Félix que con méritos propios y no al influyentismo como lo quería hacer notar la supervisora se hacía merecedora al puesto y esté mal entendido se dio debido a que Mercedes Curiel no dio el informe de su ingreso, caso donde intervino SEPEN para dejar en claro que su entrada era necesaria y que habría mejoras en esta Secundaria, por lo que la entrada de una Directora se daría y era necesaria, debido al que el numero de alumnos incrementaría de sobremanera.

Por esto y más motivos fue que secundarias se unieron para solicitar el cese del cargo de la Supervisora Mercedes Curiel Rodríguez y están a la espera de una respuesta a dicho oficio.

Por el momento siguen los dimes y diretes entre directivos de los distintos planteles educativos y la que hasta hoy sigue siendo la supervisora del sector 09, en espera del desenlace de esta situación que no beneficia en nada a la educación del municipio.