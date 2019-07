Ricardo Guerra Seguirá en Prisión su Situación Jurídica se Define hasta agosto 2019

En el inicio de la etapa intermedia del juicio de la causa penal 57/2018 que se lleva contra el ex director de Seguridad Pública de Bahía de Banderas, Nayarit, por la comisión del presunto delito de Desaparición Forzada de Persona en agravio de Salvador Macías Valdez, su defensa pidió una prorroga que el juez de control programó hasta el 16 de agosto a la una de la tarde

Por Paty Aguilar

Durante la audiencia intermedia que se llevó a cabo el viernes 28 de junio 2019 dentro del juicio de la causa penal 57/2018 contra el ex director de Seguridad Pública de Bahía de Banderas, Nayarit, Ricardo Guerra Sánchez, por su presunta participación en el delito de Desaparición Forzada de Persona en agravio de Salvador Macías Valdez, cuando este desapareció de las celdas de la cárcel preventiva de Bahía de Banderas, Nayarit, en la madrugada del sábado 30 de junio 2018, su defensa pidió una prórroga de 10 días al juez de control derivado de que habrían que llevarse a cabo más diligencias a propósito de la aparición de la víctima apenas el pasado 14 de junio 2019, audiencia en la cual ya estuvo presente el ex regidor de este municipio, Salvador Macías en lugar de su padre, Álvaro Macías Morales, que durante casi un año representó a su hijo en cada una de las audiencias que se llevaron a cabo en busca de justicia.

En dicha solicitud el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Nayarit, abogado, Francisco Borrego, quien en esta etapa del juicio formula la acusación contra los detenidos, estuvo de acuerdo derivado de que faltan diligencias que realizar a raíz de la liberación de la victima que estuvo en cautiverio forzado durante casi un año y en espera de que llegue a esta Fiscalía la Carpeta de Investigación que se abrió por parte de la Fiscalía de Guanajuato, donde en el municipio de Irapuato, fue liberada la víctima el pasado sábado 14 de junio 2019.

Ante esta petición, la cual fue aceptada por el juez de control y tras explicar que se acercaba el periodo vacacional para el personal del Centro Regional de Justicia Penal de Nayarit, el juez programó la próxima audiencia para llevarse a cabo hasta el 16 de agosto 2019 a las 13 horas tiempo del pacífico.

En esta audiencia, la defensa pidió interrogar a Salvador Macías y a su padre, quienes cada uno por su parte, narraron los hechos que ambos vivieron desde el arresto y privación ilegal de su libertad y cómo fue sustraído de la cárcel preventiva hasta su liberación del cautiverio que tuvo durante casi un año. Información detallada que da en nota aparte.

Al final, de la narración de hechos por parte de las víctimas, el juez de control, luego de hacer un análisis de las argumentaciones tanto del agente del ministerio público como de la defensa que solicitó cambiar la medida cautelar de la prisión preventiva de Ricardo Guerra a libertad condicional porque las condiciones habían cambiado tras la aparición de la víctima, concluyo que la medida cautelar de prisión preventiva prevalece porque las condiciones no han variado. Recordó que incluso hay un resolutivo por amparo de recurso de revisión donde se confirma la prisión preventiva a Ricardo Guerra y que ya se estaba en la etapa donde hay ya una formulación de acusación por lo que no hay cambio de condiciones y que ya en esta etapa no le compete al juez de control liberar sino a un Tribunal de Enjuiciamiento por lo que no procede liberarlo en dicha etapa que seguirá su curso hasta el mes de agosto 2019 tiempo en el cual se definirá la situación legal de Ricardo Guerra.