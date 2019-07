Sigue Carretera 200 Cuatro Carriles de Bahía sin Balizamiento

Si no hay presupuesto para señalizar la carretera 200 tramo de Bahía de Banderas, Nayarit, ciudadano propone que se haga juntamente con la iniciativa privada; así como adoptaron el mantenimiento de jardines del camellón lo hagan también para balizar este tramo carretero

Por Paty Aguilar

No solo es la observación y la crítica, sino también la propuesta para solucionar problemas de imagen del municipio, sobre todo de lo que es el acceso principal a Bahía de Banderas, Nayarit, destino turístico de la Riviera Nayarit como lo es la carretera 200 en donde las empresas hoteleras de manera conjunta trabajan de la mano del gobierno municipal como es el caso del cuidado y mantenimiento de los jardines del camellón central de esta vialidad de cuatro carriles y en algunos tramos hasta de 8 carriles, pero no está balizada, no tiene señalamientos viales.

Podría ser un descuido del Ayuntamiento, pero también puede ser que no hay presupuesto a esta altura del ejercicio fiscal 2019, ya es julio, para invertir en este tipo de trabajo que sirve para dar seguridad al conductor y por ende, belleza a la carretera 200.

En este propósito, y a raíz de otra publicación que en semanas anteriores se hizo sobre este faltante tan importante en dicha carretera, un ciudadano comentó al respecto que bien haría el gobierno municipal, específicamente la subdirección de tránsito gestionar ante las empresas hoteleras que también adopten un tramo carretero para balizar en conjunto con el X Ayuntamiento esta carretera que es el acceso principal tanto a Bahía de Banderas como a Puerto Vallarta, Jalisco.