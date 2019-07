Sin ser Ejidatario Arturo Larios Ganó Elección como Presidente del Comisariado de San Juan de Abajo

Por Paty Aguilar Foto de archivo

Sin la asistencia de autoridades de la Procuraduría Agraria de Nayarit, este martes 9 de julio 2019, el Ejido de San Juan de Abajo, Nayarit, llevó a cabo una asamblea para elegir nueva mesa directiva a la cual asistieron solo 135 ejidatarios de los 311 que lo conforman tras una segunda convocatoria que, según ejidatarios opositores, la primera no se publicó, además, por si eso fuera poco, la convocatoria fue emitida por un presidente del comisariado ejidal (Salvador Ruelas) que no acredita su calidad de ejidatario lo que la hace nula, fue una asamblea flagrante mente violatoria de ley “No pusieron primera convocatoria, sorprendieron colocando 4 días antes la segunda convocatoria.”

Así lo señalo Ariel Piñón Chávez, representante legal de varios ejidatarios que a la fecha han interpuesto alrededor de 7 demandas y 5 denuncias penales contra varios Comisariados por administración fraudulenta y otros delitos, entre ellos, Julio Larios, hermano del recién nombrado presidente de la mesa directiva sin ser ejidatario registrado debidamente en el RAN, es decir, que fue aceptado como tal por jurisdicción voluntaria por parte de su madre que todavía vive y quien es la ejidataria original, por lo que este nombramiento de ejidatario no es legítimo, y la elección es nula de pleno derecho, asegura, Ariel Piñón.

“Son unos viles maleantes, Arturo Larios no es ejidatario legítimo, su madre vive y en esos casos no aplica la Jurisdicción Voluntaria, lo que pasa que aceitaron muy bien al tribunal. Pero eso es muy fácil de echar abajo con un Magistrado no cooptado. Están usando una triquiñuela legaloide que se llama «Jurisdicción Voluntaria» que no es de acuerdo con la legislación un juicio verdadero y puede muy fácil echarse abajo, pero le apuestan al cansancio que tienen sus adversarios, debido a la protección que se les ha dado desde el Tribunal Agrario a base de puro diferir audiencias, a ellos todo se les permite. Para ilustrarte, en una demanda en la que se demandan 3 actas de asambleas falsas y en la que se hicieron 13 ejidatarios falsos, entre ellos Chava Ruelas y la Chiva. En 3 años no se tuvo ninguna audiencia y como ultimo regalo antes de irse a Chihuahua a un baile el Magistrado, caducó ilegalmente el juicio. Ahora ya solo se confía en el nuevo gobierno que dice va con todo contra la corrupción. Como 7 demandas y 5 denuncias penales” señaló Ariel Piñón ante el anuncio de los resultados de esta elección.

Por su parte, el ejidatario, José Bravo, que, si asistió a la asamblea, denunció que se trató de una asamblea ilegal donde, para empezar, no asistieron personal de la Procuraduría Agraria, que la votación fue a granel, es decir, no se nombró por lista a cada uno de los ejidatarios y observó que votaron quienes todavía no tienen calidad de ejidatarios lo que es una irregularidad, además de mencionar también la irregularidad de la publicación de las convocatorias que no dio oportunidad de conformar otra planilla.

El resultado de esta elección fue la siguiente: de los 311 ejidatarios que conforman este núcleo, solo asistieron 135; a favor de la planilla única que se presentó encabezada por Arturo Larios, 112 votaron a favor, 2 en contra, una abstención y 20 ejidatarios prefirieron retirarse.