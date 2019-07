Contralínea

Por Francisco Javier Villa

Conflictos Agrarios y Sociales

Tremendo desgarriate existe en varios núcleos agrarios de Bahía de Banderas unos dicen que tienen perdidos varios millones, y hasta el que los recibió no sabe de ellos, otros desesperados andan lotificando parcelas de mangos y a sabiendas que no tienen garantía para entregar escrituras al no tener certificación.

Desde el asesinato del dirigente agrario, José Guadalupe Flores García, en Valle de Banderas, este comisariado ha dado muchos sinsabores a los más de 400 miembros que lo componen, en donde muchos han hecho “el negocio de su vida” y se dice que se han embolsado tantos millones de pesos que ya no saben cómo gastarlos, mientras que los ejidatarios, muchos ya viejos y enfermos mantienen una vida precaria y casi sin ilusiones, principalmente porque a ese ejido no le ha llegado la legalidad vía certificación agraria para poder generar ingresos con la tierra, pasa lo mismo en el ejido de San Juan de Abajo en donde se mantienen firmes para evitar la regularización de la tenencia de la tierra, razón por la que ni en Valle de Banderas, ni en San Juan de abajo no se puede fraccionar la tierra pues no permiten la certificación de la tierra ejidal.

Por cierto en el ejido de La Cruz de Huanacaxtle siguen las cosas “al rojo vivo” a los 33 ejidatarios se dice: “que se les han perdido varios millones de pesos y no los encuentran” esa fue una de las causas por la que la semana pasada no se pudo realizar el cambio del comisariado ejidal, y dicen que hasta que los encuentren se autorizara el cambio.

Otros que andan con una guerra intestina, con personajes que pretenden desestabilizar al grupo de menos de 40 miembros, en donde unos pocos hasta quieren “echar abajo” una sentencia emitida por una autoridad judicial en donde ya les entregaron varios cientos de hectáreas de tierra que se mantienen ocupadas, o sea que el Rancho Los Llanitos mantienen su lucha de más de 60 años que se dice pronto “dará mucho de qué hablar, todos estos problemas complican la actividad social debido a que sigue estando en más de la mitad del territorio sin legalidad de la propiedad de la tierra.

Mientras tanto, después de no haber mostrado nada, de nada como jefe de la dirección de seguridad pública municipal se va por motivos «de salud» el Director de la Policía de Bahía de Banderas el capitán Sergio Dávila.

Luego de una ola de hechos delictivos, ejecuciones en plena zona turística y su precaria condición de salud, anuncian la salida del Capitán Sergio Dávila de la Dirección de Policía Municipal de Bahía de Banderas.

Vicente Martínez Castro, nuevo encargado de despacho de la Policía de Bahía de Banderas

Será este sábado a las 7 de la mañana, cuando el Capitán Vicente Martínez Castro, sea presentado como encargado de despacho de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Bahía de Banderas.

Quien se encargaba como subdirector de la corporación, recibió ya el oficio que da pauta oficial a su nuevo encargo, firmado por el alcalde Jaime Cuevas y por el secretario general del Ayuntamiento, Anastacio Zaragoza Trujillo.

Patricia Aguilar Romano estuvo ayer en “La Mañanera” con el presidente López Obrador, quien la escucho en sus denuncias y será el mismísimo Arturo Durazo quien se hará cargo de investigar la desaparición del hijo del abogado Ignacio López Vázquez que se encuentra recluido en el penal Venustiano Carranza de Tepic acusado de varios delitos.

Mientras tanto en Ucrania emiten una ley en donde los violadores pueden ser castrados químicamente para que dejen de hacer este tipo de abusos sexuales, especialmente con los menores de edad: «La ley ucraniana no tiene un término de vida o una pena de muerte para los delitos sexuales contra los niños. Y es muy probable que el violador vuelva a realizar tan deplorables actos después de ser liberado de la cárcel». Dijo el líder del Partido Radical, Oleg Lyashko quién propuso todo el movimiento de castración a pedófilos y violadores.