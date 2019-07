DUROS, CAPACES y FAMOSOS

El periodismo deportivo vallartense de los ochentas, una historia especial

Por Salas Bernáldez

En la década de los ochentas, y un poco antes, coincidieron cronistas que le dieron un toque especial y polémico a las páginas de Deportes de los diarios porteños, estilo que hasta hoy todavía es añorado por los lectores.

Iniciando con el decano Rubén Gómez Bernal «Matanchen», el grupo de reporteros deportivos formado por Francisco Javier Villa, Daniel Valencia Mendoza, Jorge Batiz Orozco, Ricardo Barragán, David García Barroso (qepd), Carlos Contreras (qepd) Ángel Salas Bernáldez y el entonces casi niño Francisco Montes, marcaron una época donde en el medio deportivo quedarse callado estaba prohibido.

Los cronistas le echaban leña al fuego alimentando esa pasión por la denuncia, por la crítica clara, directa e implacable.

Cada uno tenía su temperamento y estilo, algunos eran tranquilos y mesurados pero con un grado de redacción valiente.

La mayoría se distinguía por su vena crítica, inmisericorde a la hora de pisar callos señalando los cánceres del deporte porteño.

Una época loca, inolvidable, en que desde muy temprano los aficionados vallartenses agotaban los diarios locales ansiosos de leer las notas polémicas del día, las columnas incendiarias de periodistas nada diplomáticos que llamaban a las cosas por su nombre, sin subterfugios.

El lector abría primero las secciones deportivas para darle sabor a la mañana para enterarse de las pedradas entre directivos, a directivos, funcionarios deportivos municipales y las memorables reyertas de tinta entre los propios cronistas, formándose un mundo deportivo lleno de flores…y espinas.

«Matanchen» (El Sol Siempre Libres) cubría – y hasta hoy lo hace – el fútbol de taxistas, el deporte cetemista. Un señorón.

Pancho Villa (Vallarta Opina) de aspecto huraño pero gran ser humano, se dedicaba a publicitar los torneos de las ligas de fútbol municipales, con especial dedicación al fútbol infantil y juvenil. Ahora es dueño de un medio impreso en Bahía de Banderas.

Daniel Valencia (Vallarta Opina) atendía todos los deportes con seriedad y empeño. Muy serio y trabajador, aunque tampoco le temblaba el pulso cuando de escribir fuerte se requería.

Ricardo Barragán «Ribaiba» (Vallarta Opina) redactaba de futbol sin enfocarse en una liga en particular.

Aún se recuerdan aquellas guerras de papel con Villa al no coincidir en muchos puntos de vista, aunque siempre amigos. Ricardo es ahora un conductor de radio muy respetado.

Carlos Contreras (Tribuna de la Bahía) iniciaba tímidamente pero su capacidad lo llevaría con el tiempo a ser el periodista deportivo más completo. Falleció joven y recientemente, y se le recuerda con mucho afecto por su profesionalismo y calidad humana.

Ya andaba en el medio David García Barroso, puntilloso, crítico duro pero valiente y también propositivo. David murió cuando su trabajo periodístico estaba en su mejor momento.

Francisco Montes (Vallarta Opina) también se asomaba a ese campo de batalla, aprendiendo de todos y formando su propio criterio y estilo que lo distingue hasta hoy en la zona de Bahía de Banderas.

Jorge Batiz era un editor de la página deportiva del Vallarta Opina muy preparado en las últimas tecnologías, cubriendo el tenis mayormente.

Una etapa de grandes trabajos periodísticos donde no había premios, pero sí mucho reconocimiento popular.

No todo lo que se escribía era la verdad absoluta. En muchos casos influía el temperamento, pero igual el lector lo agradecía pues prefería una crónica deportiva palpitante que una adormecida y burocrática.

Se recuerdan aquellas kilométricas crónicas y entrevistas.

La atención generosa y personalizada al deportista, sin regatear espacio.

Páginas y páginas de información y dinamita pura.

Actualmente ese periodismo quedó allá en aquellos años heroicos. Ahora el estilo es más apegado a la simple información, sin crear polémica, lo que no significa que sea algo malo.

La polémica se dio en aquellos seres simplemente porque emergió una generación de redacción apasionada. Y explotó la bomba.

Una historia para contarse.

Un recuerdo y reconocimiento a quienes se adelantaron en el camino y para los que, ya adultos y tranquilos, están viviendo sus propios proyectos de vida y laborales.

Fueron y siguen siendo unos titanes. Una manera de sentir el periodismo deportivo diferente. Exigente. Como debe ser. Acaso existe otra manera?.