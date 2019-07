Ven en DIF Bahía la forma de alcanzar sus metas

Luego de que la Presidenta del Sistema DIF de Bahía de Banderas, cortara el listón inaugural del nuevo Salón de Belleza, los alumnos del Curso de Colorimetría se manifiestan contentos por contar con un espacio que les permita aprender y lograr sus metas.

José Enrique Cortez, vecino de Bucerías, quien es el único hombre que participa en este curso, comentó que estudiaba barbería: “Me interesó venir a este curso por relación, y si, ciertamente si va a haber muchas mujeres, pero no hay que desanimarse por eso, yo los invitaría (a otros hombres) y ver si les gusta. Mi meta es poner un negocio, no solo para sustentarme a mí, sino para apoyar un poco a casa. Gracias por el salón nuevo que no solo vamos a aprovechar nosotros, sino futuras generaciones”.

En este mismo sentido, Clara Cristina Gutiérrez, vecina de San José, se dijo sorprendida por el alto nivel de la instructora en el Curso de Colorimetría: “Me acabo de integrar y con las compañeras hemos alcanzado conocimientos muy avanzados y esto es una buena oportunidad de empoderamiento de hombres y mujeres para apoyar a nuestras familias; invitar a todas las personas que estén interesadas, es algo muy padre, muy bonito y se va uno con mucho conocimiento”.

Finalmente, Jessica Curiel, quien vive en San José, comentó que los cursos son una herramienta muy buena, “junto con una compañera desde hace tiempo estábamos planeando estudiar, pero por la economía no podíamos hacerlo, cuando nos enteramos entramos a este y cuando terminemos los cuatro cursos y tengamos un poco más de experiencia vamos a poner juntas una estética; igual ella es mamá y turnarnos en nuestros horarios y ya cuando esté la estética, con eso, yo quiero pagarme mi universidad. Es la mejor oportunidad para aprender un oficio y salir adelante”.

Los distintos cursos de capacitación que ofrece el Sistema DIF son gratuitos y están dirigidos a mujeres y hombres de 15 años en adelante. Para mayor información, los interesados pueden acudir a las instalaciones de dicha dependencia, ubicada en Hidalgo No. 500, en la entrada a Valle de Banderas. #EsperanzaParaTodos