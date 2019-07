Impune la pesca ilegal de ostión y langosta, en la bahía no se vigila

Violar la veda tanto del ostión, como de la langosta, es un delito federal

Redacción

La pesca ilegal de ostiones y langostas, así como de otras especies que se encuentran en veda, no está siendo vigilada por las autoridades correspondientes, han denunciado pescadores de Bahía de Banderas. Esto propicia que la gente extraiga dichas especies sin cuidado y amenace su población.

“Cada año se han solicitado inspecciones de las autoridades de SEMARNAT y de PROFEPA, pero lamentablemente no lo hacen, no han tenido respuesta positiva de parte de las autoridades federales y estatales (…) lamentablemente, cuando no hay autoridad responsable, la gente daña las poblaciones de las diversas especies, tanto de langosta, como del ostión, el pulpo o la escama”, señaló Alaín Paredes, biólogo y conchero local.

En este sentido, justo ahora está vigente la veda de ostión, que inició el primero de junio, y termina oficialmente el 31 de agosto; recordó que el pasado primero de julio se inició también la veda de la langosta, la cual termina el primero de octubre, pues tiene una duración de cuatro meses.

Los socios de la Cooperativa Boca de Ameca y Boca de Chila, a la cual él pertenece, cuentan con permiso tanto de ostión, como de langosta, de la cual en la Bahía de Banderas se pueden encontrar tres variedades: una es la langosta roja o “espinuda”, como se le conoce, la otra es la langosta verde, que llega con las corrientes de agua fría, y la tercera es la “langosta zapatera”, o langosta de piedra.

A pesar de la ausencia de las autoridades, este año la veda “va bien” desde su perspectiva, y hasta ahora no se han tenido reportes de saqueo furtivo ni los ostioneros han visto nada irregular, aunque eso no significa que no suceda y tanto la ciudadanía como los pescadores deben estar en alerta.

“En las temporadas de veda, cualquier persona, cualquier ciudadano que presencie el saqueo de estas especies en veda, pueden denunciar a quienes la violen. Sólo así puede detenerse esta práctica”, señaló.

Recalcó que violar la veda tanto del ostión, como de la langosta, es un delito federal y quienes incurran en ese delito, pueden ser sancionados hasta con tres multas: una de parte de PROFEPA, otra de la SEMARNAT y una más de la Comisión Nacional de Pesca. Una de las multas puede alcanzar hasta los 35 mil pesos y equivale a varias decenas de salarios mínimos. más cárcel.

Para ser más explícito, puntualizó, en estas temporadas “es mayor delito traer ostiones, que traer mariguana”, y además algunos pescadores por imprudencia incurren en situaciones irregulares, porque no llevan sus permisos y son sancionados.

El biólogo y pescador definió que salir a pescar sin permiso “es como salir manejando sin la licencia correspondiente y por supuesto que puede uno ser sancionado”.

Y es que las autoridades estatales o federales, cuando vigilan que se haga conforme a la ley, establecen que se usen las artes de pesca permitidos, por eso antes de pedir o renovar un permiso la autoridad federal hace una revisión y se tienen que presentar los artes de pesca autorizados, como son barras, aletas, red, visor, entre otras.

“En la extracción de ostión, un arte de pesca no autorizado es el compresor, porque con este equipo el conchero puede durar más tiempo bajo el agua y ya no es un trabajo artesanal. Si a algún compañero lo agarran con compresor, automáticamente le retiran el permiso”, reveló.