Contamina Rastro de Bahía Arroyo Piedras Azules

· La planta de tratamiento del Rastro Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, no funciona. Ubicado en San Juan de Abajo, sus aguas negras no tratadas van directamente al Arroyo Piedras Azules que desemboca al Río Ameca y por ende al mar

Paty Aguilar/La Opinión

El año pasado, 2018, atendimos un reporte ciudadano de un ejidatario de San Juan de Abajo que tiene su terreno aledaño al rastro municipal de Bahía de Banderas y el cauce del Arroyo Piedras Azules en el sentido de que los desechos de este matadero de reses y cerdos estaban contaminando dicho arroyo y que la zona apestaba, entonces realizamos una visita en el lugar y no se nos permitió ingresar al Rastro, sin embargo, si constatamos que efectivamente había malos olores, hechos que se dieron a conocer pero la situación no se mejoró.

Observamos por fuera una vieja la planta de tratamiento la cual no estaba en funcionamiento y lo que se nos explicó a tirabuzón por parte de un trabajador fue que los desechos del rastro se retiraban en pipas sin especificar a donde se trasladaban y depositaban.

Nuevamente recibimos otro reporte ciudadano pero esta vez con fotografías y el reclamo al X Ayuntamiento para que reparen su planta de tratamiento que directamente desagua sus desechos sin tratar en el cauce del Arroyo Piedras Azules que desemboca en el Río Ameca y de ahí directamente al mar en la Boca de Tomates donde Grupo Vidanta tiene su enorme desarrollo turístico que abarca desde el puente vehicular de este río hasta la playa “certificada” Nuevo Vallarta sur.

Claramente se observa tubería que sale de esta planta de tratamiento y termina en este cauce del arroyo. Intentamos obtener información y de nueva cuenta hubo silencio. Desafortunadamente quienes están al frente del rastro municipal son personas no profesionales, la administradora a duras penas terminó la secundaria y el supuesto veterinario ostenta un título y cédula profesional falso que no corresponde a su nombre lo cual también fue dado a conocer lo que explica la negligencia y omisión con que se maneja este rastro municipal.

La falta de personal acreditado para operar este rastro ha sido también denunciado por parte de la Asociación de Médicos Veterinarios Zootecnistas de Bahía de Banderas sin hasta la fecha obtener una respuesta por parte de este X Ayuntamiento motivo por el cual otra vez hacen un llamado ciudadano a reparar y corregir la planta de tratamiento que genera un foco de contaminación para la zona; el arroyo, el Río Ameca y el mar.