Comentarios de la Bahía

Por Nayar Araiza López

La “modorra de los regidores”

A dos años del ascenso al Cabildo, son reiteradas y comunes las críticas hacia algunos regidores de Bahía de Banderas, ya que el ciudadano común se pregunta ¿cuál es la chamba de estos bien pagados representantes del pueblo?, y es que entre la clase trabajadora como entre el pueblo en general, su actuación siempre ha estado en tela de duda; su desempeño causa especulaciones y señalamientos.

Tenemos varios regidores y ex regidores, -de los que nadie se acuerda-, que efectivamente llegaron por elección popular, pero nada más en teoría, porque en realidad se “colgaron” del partido y del candidato que encabezó planilla, para nadie es un secreto que en la ya lejana pasada elección, fueron la popularidad del hoy Gobernador Antonio Echevarría y el alcalde Jaime Cuevas Tello, quienes obtuvieron los votos que los hizo ganar el cargo, que sinceramente lo tienen “muy quemado” por su clara falta de productividad.

Pero que significa ser “Regidor”; regir una comunidad no es tarea fácil, es decir, gobernarla, reglamentarla, el Bando de Policía y Buen Gobierno no es otra cosa que un Reglamento para el municipio, que debe revisarse, actualizarse y aplicarse de manera permanente, y esto es trabajo de los regidores, no la “gestión” a veces, la mayoría de las veces que es insignificante y la maximizan a través de sus redes sociales, “entregando apoyos”.

Todo lo que tiene que ver con vialidades, seguridad pública, tránsito, actividades comerciales en espacios públicos, eventos masivos, fraccionamientos, servicios, contaminación, absolutamente todo requiere de reglamentación actualizada, que es el verdadero trabajo de los regidores, proponer iniciativas de reglamentos o llevar necesidades sociales al seno del Cabildo, como la falta de espacios educativos, para que sean resueltas vía la donación de terrenos para su construcción.

Para esto es necesario que quienes ocupan esos cargos muy bien pagados, sepan por principio de cuentas que es un Regidor y cuáles son sus funciones, conocer y estudiar la Ley Municipal que establece claramente sus responsabilidades.

Ya es tiempo de que desaparezca la imagen de los regidores que no trabajan, es decir, que no devengan su insultante salario que raya en los cien mil pesos mensuales en Bahía de Banderas, hablamos de un nuevo paradigma en esta función, para darle la relevancia que tiene teóricamente y sirvan de verdad a la comunidad, que no nada más se paren dos veces por mes al Ayuntamiento a las reuniones “previas” y a las Sesiones de Cabildo a parar únicamente la mano.

Consideramos, que para llegar a un nivel en que los regidores cumplan con las funciones que marca la Ley Municipal, es necesario en lo sucesivo, que a esos puestos accedan elementos destacados de la sociedad civil, que los hay muy reflexivos, con instrucción académica, personas honorables a quienes realmente importe el progreso de su municipio, más que el de su grupo y el de su bolsillo, que no sólo vayan motivados por el alto sueldo que les pagan por casi no hacer nada.

Se requieren como regidores, a ciudadanos que un momento dado puedan hasta servir de asesores o consejeros del Presidente Municipal, por su amplio conocimiento y experiencia en diferentes actividades profesionales, que nos sean fanáticos de sus partidos ni de grupos, ni amigos incondicionales o enemigos del Presidente, como los hay en los hechos; ciudadanos despojados de prejuicios de cualquier tipo, neutrales; reiteramos, sin más interés que el progreso de su pueblo.

Por lo pronto es lamentable la poca productividad de los actuales regidores, claro que no todos, hay algunos muy movidos, con amplio trabajo de contacto social que han llevado propuestas e iniciativas al Cabildo, que han sido adoptadas y encabezadas por el Presidente Municipal Jaime Cuevas y se han materializado, como el terreno para la construcción del COBAEN en El Porvenir, que impulsó la Regidora Aidé Saldaña o la escrituración del Fraccionamiento Las Conchas, en San José del Valle, que promovió Pepe Castañeda, por solo mencionar dos ejemplos.

Fue el propio Ayuntamiento en su portal web, el que dio a conocer en un comunicado las iniciativas presentadas por cada regidor, por lo que es una realidad que le están quedando a deber a Bahía de Banderas, aún les restan dos años, están a tiempo de reivindicarse. No les da vergüenza?

Finalmente, las críticas son resultado no de los “pelafustanes” de los periodistas, sino de su propia “modorra” de no cumplir con sus funciones. VA.