LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



ATLÉTICO BAHÍA

Es un equipo que, sin duda alguna dará mucho de qué hablar, PUES en este Municipio hay un sembradío de buenos atletas que han, partido hacia Clubes de renombre Nacional e Internacional, por lo tanto el Presidente y Jefe de Gobierno en Bahía de Banderas, el Galeno Jaime Alonso Cuevas Tello, da margen para proseguir en la preparación de jóvenes deportistas, los cuales pondrán en alto el nombre de Bahía, cabe hacer mención al igual que se ha otorgado el tiempo, dinero y preparación con excelente resultado en rendimiento a equipos de Básquetbol, siendo del agrado en la Ciudadanía y en el propio Gobierno Municipal, esta nueva forma de impulsar el Deporte en éste Ayuntamiento Sureño y de reciente creación, así pues ya hay más y mejor Deporte en Bahía de Banderas………LA LIBERACIÓN FEMENINA Y LA IGUALDAD. Sin duda alguna es algo que todavía NO, aplica ni se ha dado al 100 por ciento, y la verdad es que desde el inicio, ha llevado a ser una garante y variante PUES, con esa nueva tonalidad en la Sociedad, los Divorcios y Separación entre parejas (Hombre y Mujer) son más que anteriormente aunque, se diga que sufrían más las que se les consideraba como Sexo Débil, han mostrado más decisión a la hora de efectuar una distancia y el quedarse solas, trabajando para sacar a sus hijos, aun así delincan y se prostituyan, el tomar en vía pública, cometer delito de Tránsito, pelearse en los lugares que se les antoja, al grado tal que en los Operativos hasta se ponen bravas y ofenden sin ton ni son, abandonan a sus esposos e hijos, equiparable a la actitud de los hombres, causando accidentes y portándose de una manera muy distinta a la antigua, ESO ha llegado con la Liberación Femenina e Igualdad de Género……….LA GUARDIA NACIONAL EN TODOS LADOS. Municipios, Capital del Estado, Colonias, Fraccionamientos, Veredas y distintos Caminos, la presencia impacta, recorren y anotan domicilios, señalan casas causando, hasta cierto punto intimidación, AUNQUE dicen por ahí, «Quien Nada Debe Nada Teme» sin embargo éstas acciones van encaminadas a combatir la Inseguridad, que tanto daño causa en la Sociedad, la cual está harta de que los Delincuentes, hagan y deshagan en contra de la Familia que sus integrantes laboran y trabajan para el honesto sostenimiento de sus hijos y esposas, algo a lo que en Nayarit se hace el que trabajan desde el Papa, Mama e hijos, en sus negocios propios o cada uno en diferentes ámbitos, es bueno que se ganen la confianza y más que la inspiren, que se ganen el respeto y no el temor, porque si investigan sabrán dónde están los Halcones, las Tienditas y por supuesto los Tiradores, Los Paqueros, Los Rateros, Los Asesinos, Los Secuestradores, Los Extorsionadores, Los Violadores y toda la Escoria de la sociedad, incluyendo a uniformados de las Policías Municipales, Estatales y las mismas Federales, por ello ojalá y su lucha sea en Verdad por un Nayarit de Paz Tranquilidad, no de Alarma y Alarde……….IVONNE ORTEGA EN TEPIC. El jueves por la mañana, la ex gobernadora de Yucatán, se reunirá con integrantes de los medios de comunicación masiva, para dar a conocer algunos puntos de vista, por ende habrá bastantes compañeros, haciendo su trabajo de preguntar y saber lo que se dirá para posteriormente darlo a conocer los reporteros en sus diferentes medios, de Radio, Televisión, Redes Sociales y Medios Impresos, así que pues veremos que dice la ex-gobernadora Ivonne.