LA VOZ DE LA BAHÍA

Por: Ramón Álvarez García



SESIÓN DE CABILDO EN BAHÍA

Con todo y el calor se vivió en vivo, ésta importante reunión de Sindico, Regidores, Secretario y Presidente, en el Municipio número 20 de nuestra Entidad Federativa, siendo el más importante lo de Egresos e Ingresos, en su modalidad de TESORERÍA, ahí mostrando la Capacidad y Formas de Administrar los recursos que entran y salen, al igual que Gastarlos y Guardarlos CARLOS VIRGEN, asumió y resumió el que, donde y como se ejercen los recursos públicos en su mayoría de ser los dineros públicos que llegan al cajón de Bahía de Banderas, por cierto el ganarse la confianza de la población que paga sus impuestos y el regresarlos en Obra Pública, a los ciudadanos da plena certeza de que hay que pagar para generar y recibir más, por ENDE algunos Regidores NO, entendieron mucho de lo que explicó el Funcionario, encargado del dinero que le llega vía Presupuestal y cobros directos, al grado tal que muchos y muchas NO, entendieron, cosa que hasta sudaron la gota gorda………MANUEL PERAZA Y DESACIERTOS EN NAYARIT. Alguien que sin duda, está haciendo quedar mal al Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues un claro ejemplo en a los Tuxpenses y Bahiabanderenses, como el que habría material de apoyo y Becas, sin que hasta la fecha, se cumplan los compromisos adquiridos por el PEJE y la desilusión de quienes creyeron en la promesa y en realidad sea otra muy distinta, la Gente votó por un Cambio y siguen las mismas o peores prácticas, que van desde el mirar de arriba hacia abajo, a los humildes, mientras a los «cuates, amigos e íntimos» del SÚPER-CHAFA-DELEGADO, en Nayarit, ha servido para tres cosas, para nada, para nada y para nada, aun así el BAQUETON Peraza, quiere ser Gobernador, la verdad es que, poco o nada de avanza, en beneficio de la ciudadanía………FALACIA DE TODA MENTIRA. Las famosas y tradicionales Cuotas, Cooperaciones y Aportaciones» en las diferentes Escuelas Primarias y Kínderes, de Tepic, Bahía, Compostela, Xalisco, Tuxpan, Ruiz, Santiago, Acaponeta, Tecuala, Ixtlan y demás Municipios de ésta tierra de Coras, Huicholes, Mexicaneros, Tepehuanos y Caracoleros, NO, hay quien frene a los Dizque Comité De Padres de Familia, que Asaltan, Roban y se aprovechan de los otros Padres de Familia, los que se molestan, hablan, gritan y brincan, cayendo en el mismo lugar, porque no se unen ni realizan una junta, para resolver este problema, acompañados por alguna autoridad correspondiente, así que no se hagan bolas ni se engañen, poniendo en el Facebook, como un hecho, pues debe haber otra búsqueda a la solución no en las redes sociales………HELIPUERTO EN EL NUEVO ISSSTE. La verdad que esta modalidad, traerá nueva fortuna, a la salud de los conciudadanos en gravedad, pues los segundos son letales para la vida y la muerte, por ello habrá un pequeño espacio que dividirá el acercamiento entre dónde aterrizará el Helicóptero y la Sala de Urgencias del Quirófano, sin duda una medida que traerá excelentes resultados, en beneficio de muchas personas que desafortunadamente tengan Urgencias Médicas……BEMBOAHUA Infumable Director de Tránsito y Transporte, una tras otra, Infracciona a conductores que, traigan los cristales laterales y traseros con película oscura y él que debe poner el ejemplo, trae hasta el cristal delantero, conocido parabrisas, totalmente negro, como la conciencia del mismo, éste tipo le está ganando la Soberbia sinónimo de Estupidez, en realidad qué mal le quedó el puesto a TRANZAHUAHUA, quien ya andan varios de sus más cercanos achichincles, pasando » charola PAL jefe y nomas dicen algo, ya saben que es honesto, jajaja» aseguran burlándose, investigando andamos