Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

Mátalas callando; el Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero puede ser candidato a Gobernador de Nayarit sin renunciar al cargo de Senador; lo dice la ley electoral y lógicamente tendría que renunciar a su escaño, en caso de lograr el objetivo; entonces el Instituto Nacional Electoral, INE, obligado por las circunstancias, estaría convocando a un periodo extraordinario para reponerlo.

Con lo anterior se acaban las especulaciones y las dudas de quien es el político con las mayores posibilidades de sustituir a Toñito Echevarría; no es Nayar ni Cora Cecilia los que defienden la causa del Presidente en el Senado; solo dos, Miguel Ángel Navarro Quintero y Ricardo Monreal Ávila. Al Dr. Navarro se le ha venido negando la gubernatura desde los comicios del 2005, cuando su sagrado compadrito Ney llega al Poder Ejecutivo estatal, por medio de un fraude gigantesco.

Pero con la elección pasada para Presidente de la República, el Dr. Navarro obtiene una votación altísima que lo coloca en los cuernos de la Luna. Durante la contingencia del huracán Willa,

Navarro Quintero se pone a la vanguardia, gestionando apoyos oportunos que entrega de inmediato; cientos de toneladas de alimentos y víveres llegan a la zona del desastre, aliviando de inmediato las necesidades prioritarias. Dándole seguimiento al problema, continúa al tanto, poniéndose a las órdenes de la gente el político que aprendió a ser humilde, honesto y honrado, demostrando en los hechos calificativos tan marcados, en una sociedad que se le da la corrupción desde arriba hasta abajo. Los que saben, ven al Dr. Navarro como el abanderado ideal de MORENA, pero también hay quienes quisieran que fuera el candidato del PRI, para que este partido se saque la espinota y vuelva por sus fueros al frente de un gobierno que tendría que improvisar dada la carencia de instituciones. Una organización con larga experiencia en venir desde atrás como el PRI, volvería por sus fueros de manera inédita, aunque no creo que se atrevan a dejar en el camino al Contador Manuel Humberto Cota Jiménez, hoy por hoy dueño del Partido Revolucionario Institucional, el que solo espera los tiempos para destaparlo para que busque la gubernatura por segunda ocasión. Llegaría muy cuestionado y agotado, buscando dejar en la lona

a los candidatos que lance MORENA, el partido que dentro de dos años, seguirá en el ánimo del pueblo gracias al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que los resultados económicos casi están en el fondo. Confío en que AMLO encontrará la fórmula para hacer de México un país con trabajo suficiente y generando la autosuficiencia alimentaria propuesta en campaña; la gente quiere resultados sin tanta saliva mañanera. Tampoco me gustaría decirles que no se le puede ganar a MORENA, lo cual quedó demostrado con lo que pasó en la elección inmediata, donde saltó al escándalo tras la aprobación por parte de los diputados locales de Baja California, de tres años más para un Gobernador de dos. MORENA, el partido oficialista, perdió tres millones de votos con relación a los sufragios emitidos para que López Obrador ganara la Presidencia de la República. Y aunque parezca increíble, el partido blanquiazul es el que ha

capitalizado los errores del gobierno morenista, no así el PRI, marcado por la sospecha de haberle ordenado a sus cuadros, apoyar al ex priista tabasqueño; lo cual no quiere decir que con una estrategia adecuada, llevando por ejemplo a Ivonne Ortega Pacheco al cargo de dirigente nacional del tricolor y con esa calidad, recibir el espaldarazo de López Obrador, como pago por los servicios obtenidos del priismo de todos los estados. Y como se los dije a unas personas que me cuestionaron en el facebook, yo solamente transmito lo que se dice y manifiesto lo que puede pasar en mi calidad de Profeta de Cucharas. López Obrador sí, Navarro también…

PALESTRAZO: este lunes próximo las camisetas verdes del SUTSEM formarán largas columnas por la Avenida México hasta Palacio de Gobierno. Desentierran el hacha de guerra para manifestar su oposición a la Ley Burocrática que aprobaron al vapor los diputados levantadedos del Congreso local. Cientos de trabajadores del SUTSEM dejarán de laborar, paralizando las actividades de gobierno del Estado y los 20 municipios; ahora sí, dijera Enrique Vargas, los patrones sentirán como rosa la cadena.